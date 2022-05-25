Gezizekalılar bakın iyi bakın! İzmir’in yanan ormanları yeşillendi

Herhangi bir alan orman yangını neticesinde zarar gördüğünde hemen o alanda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Derince, yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Önce, hangi tür fidanların dikileceği, hangi yöntemle alanın yeşillendirileceği konusunda planlama yapıyoruz. Planlamalar neticesinde sahayı boşaltıyoruz ve fidan dikimi ve doğal gençleştirme yöntemleriyle alanı ağaçlandırıyoruz. Örneğin 2009 yılında Seferihisar Doğanbey'de yangın çıkmıştı. Bu yangın neticesinde 956 hektarlık zarar görmüş alanı hemen boşalttık, sürdük ve 800 bin adet fidan diktik. Şu anda o alan yeşillenmiş vaziyette. Hatta fidanları diktiğimizde onları kaderlerine de terk etmiyoruz. 5 sene boyunca bir çocuk yetiştirme hassasiyetiyle çapalıyoruz, otlarını alıyoruz, üzerine baskı yapan farklı türler varsa onları da kesiyoruz. Kendi biyolojik bağımsızlığına erinceye kadar bakımlarını yapıyoruz. 2017 yılında da Foça Kızıldağ mevkiinde bir yangın oldu. Yangında, 98 hektarlık alan zarar gördü. Aynı şekilde bu yangında da planlamacı arkadaşlarımız faaliyete geçti ve çalışmaları yaptı. Burada değişik türlerde 120 bin adet fidan diktik. Bu fidan dikme çalışmalarını yaparken, bundan sonraki yangınlarda yol kenarından gelebilecek yangınlara da cephe oluştursun diye yangına daha dayanıklı türleri diktik. Böylece hem yangına dirençli ormanlar oluşturuyoruz hem de ormanları eski haline getirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.