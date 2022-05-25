  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
7
Gezizekalılar bakın iyi bakın! İzmir’in yanan ormanları yeşillendi

2022-05-25 18:02:51
Gezizekalılar bakın iyi bakın! İzmir’in yanan ormanları yeşillendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı, “öncesi/sonrası” fotoğraflarında, İzmir Seferihisar'da 2009 yılında ve Foça'da 2017 yılında yanan alanlar da yer alması dikkat çekti.

#1
Foto - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı, “öncesi/sonrası” fotoğraflarında, İzmir Seferihisar'da 2009 yılında ve Foça'da 2017 yılında yanan alanlar da yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün paylaştığı, “öncesi/sonrası” fotoğraflarında, İzmir Seferihisar'da 2009 yılında ve Foça'da 2017 yılında yanan alanlar da yer aldı.

#2
Foto - Yanan alanların geçen süre zarfında yeşillenmesi umutlandırırken, İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince iki alana toplamda 920 bin adet fidan dikildiğini belirtti.

Yanan alanların geçen süre zarfında yeşillenmesi umutlandırırken, İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince iki alana toplamda 920 bin adet fidan dikildiğini belirtti.

#3
Foto - Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde İzmir, Muğla, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya'da geçmiş yıllarda yanan alanların yandıktan sonraki ve mevcut durumlarının fotoğraflarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde İzmir, Muğla, Kütahya, Denizli, Çanakkale, Balıkesir ve Antalya'da geçmiş yıllarda yanan alanların yandıktan sonraki ve mevcut durumlarının fotoğraflarını paylaştı.

#4
Foto - Paylaşımda, İzmir'de 2009 yılının ağustos ayında yanan 956 hektarlık Seferihisar Doğanbey yangını ve 2017 yılının nisan ayında yanan 98 hektarlık Foça Kızıldağ yangını yer aldı.

Paylaşımda, İzmir'de 2009 yılının ağustos ayında yanan 956 hektarlık Seferihisar Doğanbey yangını ve 2017 yılının nisan ayında yanan 98 hektarlık Foça Kızıldağ yangını yer aldı.

#5
Foto - İki alanın yangından sonra ve yakın zamanda çekilen fotoğrafları sevindirdi. İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince, Seferihisar'daki yanan alana 800 bin adet, Foça'daki yanan alana da 120 bin adet fidan dikildiğini ifade etti.

İki alanın yangından sonra ve yakın zamanda çekilen fotoğrafları sevindirdi. İzmir Orman Bölge Müdür Zafer Derince, Seferihisar'daki yanan alana 800 bin adet, Foça'daki yanan alana da 120 bin adet fidan dikildiğini ifade etti.

#6
Foto - Herhangi bir alan orman yangını neticesinde zarar gördüğünde hemen o alanda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Derince, yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Önce, hangi tür fidanların dikileceği, hangi yöntemle alanın yeşillendirileceği konusunda planlama yapıyoruz. Planlamalar neticesinde sahayı boşaltıyoruz ve fidan dikimi ve doğal gençleştirme yöntemleriyle alanı ağaçlandırıyoruz. Örneğin 2009 yılında Seferihisar Doğanbey'de yangın çıkmıştı. Bu yangın neticesinde 956 hektarlık zarar görmüş alanı hemen boşalttık, sürdük ve 800 bin adet fidan diktik. Şu anda o alan yeşillenmiş vaziyette. Hatta fidanları diktiğimizde onları kaderlerine de terk etmiyoruz. 5 sene boyunca bir çocuk yetiştirme hassasiyetiyle çapalıyoruz, otlarını alıyoruz, üzerine baskı yapan farklı türler varsa onları da kesiyoruz. Kendi biyolojik bağımsızlığına erinceye kadar bakımlarını yapıyoruz. 2017 yılında da Foça Kızıldağ mevkiinde bir yangın oldu. Yangında, 98 hektarlık alan zarar gördü. Aynı şekilde bu yangında da planlamacı arkadaşlarımız faaliyete geçti ve çalışmaları yaptı. Burada değişik türlerde 120 bin adet fidan diktik. Bu fidan dikme çalışmalarını yaparken, bundan sonraki yangınlarda yol kenarından gelebilecek yangınlara da cephe oluştursun diye yangına daha dayanıklı türleri diktik. Böylece hem yangına dirençli ormanlar oluşturuyoruz hem de ormanları eski haline getirmeye çalışıyoruz

Herhangi bir alan orman yangını neticesinde zarar gördüğünde hemen o alanda çalışmalara başladıklarını vurgulayan Derince, yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Önce, hangi tür fidanların dikileceği, hangi yöntemle alanın yeşillendirileceği konusunda planlama yapıyoruz. Planlamalar neticesinde sahayı boşaltıyoruz ve fidan dikimi ve doğal gençleştirme yöntemleriyle alanı ağaçlandırıyoruz. Örneğin 2009 yılında Seferihisar Doğanbey'de yangın çıkmıştı. Bu yangın neticesinde 956 hektarlık zarar görmüş alanı hemen boşalttık, sürdük ve 800 bin adet fidan diktik. Şu anda o alan yeşillenmiş vaziyette. Hatta fidanları diktiğimizde onları kaderlerine de terk etmiyoruz. 5 sene boyunca bir çocuk yetiştirme hassasiyetiyle çapalıyoruz, otlarını alıyoruz, üzerine baskı yapan farklı türler varsa onları da kesiyoruz. Kendi biyolojik bağımsızlığına erinceye kadar bakımlarını yapıyoruz. 2017 yılında da Foça Kızıldağ mevkiinde bir yangın oldu. Yangında, 98 hektarlık alan zarar gördü. Aynı şekilde bu yangında da planlamacı arkadaşlarımız faaliyete geçti ve çalışmaları yaptı. Burada değişik türlerde 120 bin adet fidan diktik. Bu fidan dikme çalışmalarını yaparken, bundan sonraki yangınlarda yol kenarından gelebilecek yangınlara da cephe oluştursun diye yangına daha dayanıklı türleri diktik. Böylece hem yangına dirençli ormanlar oluşturuyoruz hem de ormanları eski haline getirmeye çalışıyoruz" bilgisini verdi.

Elma obeziteden cilt güzelliğine her derde deva oluyor! Elmalı detoks suyu nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Elma obeziteden cilt güzelliğine her derde deva oluyor! Elmalı detoks suyu nasıl yapılır?

Beslenme Uzmanı ve Fonksiyonel Tıp Diyetisyeni Gamze Tunç Gümüş konu hakkında bilgiler verdi.

Dolar kuru 20 Aralık'taki gibi bir anda çakılır mı? Ekonomist Hatice Kolçak dikkat diyerek bombayı patlattı
Ekonomi

Dolar kuru 20 Aralık'taki gibi bir anda çakılır mı? Ekonomist Hatice Kolçak dikkat diyerek bombayı patlattı

Dolar kurundaki artış sonrası gram altındaki yukarı yönlü hareket hız kazandı. Piyasalardaki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan e..
Bu kez Ruslar duyurdu! Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Türkiye'den almaya geliyor
Ekonomi

Bu kez Ruslar duyurdu! Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan ve Macaristan Türkiye'den almaya geliyor

Rus Moskovski Komsomolets gazetesi, yabancılar için 90'larda popüler ticaret yeri olan Laleli'nin yeniden hareketlendiğini yazdı. Özellikle ..
Şamil Tayyar'dan o isme olay çağrı: Cesaretin varsa çık, kaçma aday ol
Siyaset

Şamil Tayyar'dan o isme olay çağrı: Cesaretin varsa çık, kaçma aday ol

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Şamil Tayyar, "Ey Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızla yarışmaya var mısın? Cesaretin varsa çık, k..
Seni çakal seni! Âlemin tek uyanığı sen misin Ahmet Şık?
Medya

Seni çakal seni! Âlemin tek uyanığı sen misin Ahmet Şık?

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık'ın, "Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için oy vermezler" derken lafının nereye gideceğini çok iyi bildi..
Cem Küçük,
Medya

Cem Küçük, "Yakında kokusu çıkar" deyip bombayı patlattı

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kaçmanın hazırlıklarını hızlandırdılar. Erdoğan, vakıf süsü ver..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay