Gezenti Icardi bakın kim için İstanbul'da! Galatasaray ile görüşmesi yok ama...
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek'in tekliflerine bir türlü yanaşmayan Icardi için bomba iddia ortalığı kasıp kavuruyor...
Tatil sonrası sürpriz bir şekilde İstanbul’a dönen Mauro Icardi’nin Galatasaray yönetimiyle bir görüşmesi bulunmazken, yıldız golcü için Amedspor’un sponsor destekli 7 milyon Euro’luk çılgın bir teklif hazırladığı iddia edildi.
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, tatilinin ardından sürpriz bir şekilde İstanbul’a geldi. Arjantinli yıldızın, Başkan Dursun Özbek veya şu anda tatilde olan teknik direktör Okan Buruk ile bir randevusu yok. Icardi’nin menajeri de şu an İstanbul’da bulunmuyor. En dikkat çekici detay ise, golcü oyuncunun kişisel eşyalarının çok önceden Milano'ya göndermesi.
Bu arada Icardi’nin İstanbul’a, Amedspor ile transfer görüşmeleri yapmak üzere geldiği ileri sürüldü.
Galatasaray’ın Icardi için yıllık 4 milyon Euro seviyesinde bir bütçe ayırdığı ortamda, Amedspor’un tarihi bir teklifle masaya oturduğu iddia ediliyor.
Diyarbarkır ekibinin güçlü sponsor desteğini de arkasına alarak Arjantinli yıldıza yıllık 7 milyon Euro’luk devasa bir paket teklif hazırladığı gelen haberler arasında.
