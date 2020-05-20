Geyhatu kimdir? Tarihte Geyhatu kimdir kimin oğludur? Geyhatu ne zaman yaşadı

Kuruluş Osman dizisinde hükümdar olan Geyhatu’nun ismi sıklıkla geçmekte. Osman Bey’in Cengiz Han yasalarını kullanarak Balgay’ı Geyhatu ile tehdit etmesi Geyhatu’nun kim olduğunu daha da merak konusu etmiştir. Geyhatu, Abaka Han’ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu’daki Moğol idaresinin başına getirildi. Peki Geyhatu kimdir, Geyhatu ne zaman yaşamıştır? Geyhatu hangi devletin komutanıdır?