Yazının aslından bir parça (başta Marx ismi de var): “Peki Türkiye'deki tüccarlar kimlerdir? Kesinlikle Türkler değil. Orijinal göçebe hallerinde yaşarken ticaret yöntemleri kervanları yağmalamaktı; artık biraz daha uygar oldukları için her türlü keyfi ve baskıcı vergilendirmeden oluşuyor. Büyük limanlarda yerleşik Rumlar, Ermeniler, Slavlar ve Franklar tüm ticareti ellerinde tutuyorlar ve bunu kendileri için mümkün kıldıkları için Türk Beylerine ve Paşalarına teşekkür etmek için kesinlikle hiçbir nedenleri yok. Tüm Türkleri Avrupa'dan çıkarın, ticaret zarar görmeyecek. Peki genel medeniyette ilerleme? Bunu Avrupa Türkiye'sinin her yerine kim yayıyor? Türkler değil, çünkü sayıları az ve ülke geneline dağılmış durumdalar; Konstantinopolis ve iki veya üç küçük kırsal bölge dışında başka bir yere yerleştiklerini söylemek pek mümkün değil. Ülkeye ciddi bir şekilde getirilen herhangi bir medeniyetin gerçek desteği, tüm şehirlerdeki ve ticaret merkezlerindeki Yunan ve Slav burjuvazisidir. (…) Gerçek şu ki, onları (Türkleri) temizlemeniz gerekiyor” 1853 – New York Daily Tribune