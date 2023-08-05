Gençlere süper teşvik! Sigorta primi ve vergi teşviki 3 yıl sürecek

Gençlerin iş kurmasına destek vermek amacıyla sigorta prim teşviki ve vergi desteğinin kapsamı genişledi. Genç girişimciler elde edecekleri yıllık kazancı ikinci vergi dilimine kadar olan kısmı için 3 yıl vergi ödemeyecek. Gençlerden ilk yıl sigorta primi alınmayacak. Böylece Bağ-Kur kapsamında aylık 4.628 lira alt sınırdan düşünüldüğünde yıllık 55 bin 536 liranın üzerinde prim desteği sağlanacak. Gençlerin bu yıl için 150 bin liraya kadar olan kazançları vergiden muaf olacak. Gelir İdaresi Başkanlığı genç girişimciler için vergi ve sigorta prim desteği rehberi yayınladı. Teşviklerin uygulanması örneklerle anlatıldı. Genç girişimciler için daha önce 75 bin lira olan vergi istisnası bu yıl için 150 bin liraya çıkarıldı. Vergi desteği üç vergi dönemiyle sınırlı olup, önceki faaliyetine devam ederken yeni iş kurulması teşvik süresini uzatmayacak. Her iki destekten gelir vergisi mükellefi olan 29 yaşını doldurmayanlar yararlanacak. Her iki teşvikten yararlanabilmek için genç girişimcinin kendi işinde çalışması, işe başlama tarihinin yasal süresinde bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor. Şahıs şirketlerinde ortakların tamamının da aynı şartları taşıması gerekiyor.