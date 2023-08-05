Gençlere süper teşvik! Sigorta primi ve vergi teşviki 3 yıl sürecek

AİLE ŞİRKETİ KAPSAM DIŞI Aileden (Eş ya da üçüncü dereceye kadar akrabalardan) devir alınan ya da faaliyeti durdurulan işletmeler için teşvikten yararlanılamıyor. Ölüm nedeniyle eş ve çocuklar tarafından işletmenin devralınması durumunda ölen mükellefin teşvikten faydalanıp faydalanamadığına bakılmadan eş veya çocuklar istisnaya ilişkin şartların tamamını taşımaları kaydıyla teşvikten üç vergilendirme dönemi yararlanabilecek. (Örneğin, 3 Mayıs 2017 tarihinden itibaren büfe işletmeciliği faaliyetinde bulunan baba 28 Temmuz 2023 tarihinde vefat etmiş olup 22 yaşındaki oğlu işletmeyi devralmıştır. Oğul 2023, 2024,2025 yılları için söz konusu teşvikten tam olarak yararlanabilecek. Ayrıca mevcut işletmeye, mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması şartı bulunuyor. Kira, faiz, ücret gibi beyana tabi başka kazançların olması durumunda girişimciler sadece ticari, mesleki kazancı için teşvikten yararlanabilecek.