Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

Bilinçsiz pestisit ve gübre kullanımı gibi halk sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz gelişmelere dikkat çekilirken, üreticilerin ve tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde etkilemek üzere geliştirilmiş bir kalite kontrol ve sertifikasyon sistemi olan "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin sonunda 200 öğrenciye "İyi Tarım" logolu tişört, şapka, bloknot ve tohumlu kalem hediye edildi.