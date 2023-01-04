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Tarım
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Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

2023-01-04 15:58:12
Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi" bünyesinde;

#1
Foto - Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

Isparta Merkez, Yalvaç, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde ilkokul öğrencilerine iyi tarım uygulamaları konusunda eğitim verildi.

#2
Foto - Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

Proje çerçevesinde öğrencilere mesleki tanıtımların yanında; toprak ve bitkisel üretim, toprak verimliliğinin ve toprak analizlerinin önemi, toprak numunesi alımı, gıda güvenirliği, hayvansal üretim

#3
Foto - Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

ve su ürünleri yetiştiriciliği, iyi tarım uygulamaları, organik tarım, doğa ve çevre bilinci konularında temel ve genel bilgilendirme yapıldı.

#4
Foto - Genç nesil "İyi Tarım"la bilinçleniyor

Bilinçsiz pestisit ve gübre kullanımı gibi halk sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz gelişmelere dikkat çekilirken, üreticilerin ve tüketicilerin davranışlarını olumlu yönde etkilemek üzere geliştirilmiş bir kalite kontrol ve sertifikasyon sistemi olan "İyi Tarım Uygulamaları" eğitimlerinin sonunda 200 öğrenciye "İyi Tarım" logolu tişört, şapka, bloknot ve tohumlu kalem hediye edildi.

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