  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünyanın en büyük arı oteli! Guinness rekoru Türkiye’ye geldi GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor! Edirne'de meralık alanda korkutan yangın! İtfaiye ekipleri alevlerin önünü kesmek için zamanla yarıştı! Engin Uzun'un Osimhen, Dünya Kupası’nda yok En hızlı zayıflamanın formülü: 1 haftada 5 kilo verdiren doğal yollar  Öyle bir hamle yapacak ki... Kimse olan bitene inanamayacak! Aziz Başkan hızlı başladı... Kenya'da ABD Ebola tesisine öfke büyüyor: Gösterici başından vuruldu
Gündem
7
Yeniakit Publisher
GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!
Türkiye'nin güncel haber kaynağı Yeni Akit'i Google'da takip et, gündemi kaçırma.
Cem Kaya Giriş Tarihi:

GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

Türkiye’nin önde gelen köklü araştırma kuruluşlarından GENAR’ın Mayıs 2026 araştırma verileri, Türk siyasetindeki gerçekleri ve seçmenin sarsılmaz iradesini bir kez daha tokat gibi ortaya koydu. Malum şer odaklarının ve fonlu medyanın her gün köpürttüğü ekonomik manipülasyonlara ve algı operasyonlarına rağmen, aziz milletimizin temkinli bir "bekle-gör" döneminde olduğu ve istikrardan yana tavır aldığı belirlendi.

1
#1
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

GENAR’ın Mayıs 2026 araştırması, Türkiye siyasetinde köklü bir güç değişiminden çok, seçmenin kararını ertelediği bir geçiş dönemine işaret ediyor. Anket sonuçları AK Parti’nin birinci parti konumunu koruduğunu ortaya koyarken, muhalefetin henüz güçlü bir alternatif oluşturamaması da dikkat çekiyor.

#2
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

CHP'deki mutlak butlan krizi öncesi yapılan araştırmaya göre; AK Parti yüzde 34,9’luk destekle ilk sıradaki yerini muhafaza ederken, CHP yüzde 30,4 ile takipte bulunuyor. İki parti arasındaki yaklaşık 4,5 puanlık fark, iktidarın hâlâ siyasi sistemin merkezindeki aktör olduğunu gösteriyor. Bu nedenle mevcut tablo, AK Parti'nin mevcut tabanını koruyabildiği bir denge dönemine işaret ediyor.

#3
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

Araştırmaya göre; vatandaşların ekonomik talepleri ve hayat pahalılığına dair eleştirilerine rağmen CHP’nin oy oranını artıramaması da dikkat çekiyor. Normal şartlarda ekonomik memnuniyetsizlik muhalefete yararken, veriler bu durumun otomatik olarak CHP'ye oy kazandırmadığını gösteriyor. CHP tarihsel ortalamasının üzerinde olsa da seçmende güçlü bir "iktidar alternatifi" algısı yaratabilmiş değil. CHP belirli bir oy tabanını korusa da geniş seçmen kitlelerinde güçlü bir iktidar alternatifi algısı oluşturabilmiş görünmüyor.

#4
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

Araştırma, önümüzdeki dönemde siyasi tabloyu belirleyecek asıl kitlenin kararsız seçmenler olduğunu ortaya koyuyor. Toplumun önemli bir bölümü mevcut ekonomik gidişattan memnun değil; ancak aynı zamanda alternatiflere ilişkin güçlü bir güven de geliştirmiş değil. Bu nedenle seçmenin önemli bir kısmı kesin tercih yapmak yerine gelişmeleri izlemeyi tercih ediyor. Özellikle ekonomi alanında yaşanacak gelişmeler, bu kitlenin yönelimini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip. Ekonomide hissedilir bir toparlanma yaşanması durumunda kararsız seçmenin yeniden iktidara yönelmesi mümkün görülülüyor.

#5
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

Cumhur İttifakı'nın toplam desteği yüzde 45 bandında seyrederken, muhalefet cephesinde ortak bir siyasi merkez oluşturulamamış olması dikkat çekiyor. İYİ Parti’nin son yıllardaki gerilemesi, Zafer Partisi, Anahtar Parti ve diğer muhalif oluşumların sınırlı etki alanında kalması, muhalefetin bütünlüklü bir alternatif olarak ortaya çıkmasını zorlaştırıyor. Bu durum iktidarın elini güçlendiren temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Mevcut tabloda AK Parti'nin avantajı, yalnızca kendi oy oranından değil, karşısında seçmeni bir araya getirebilecek güçlü ve ortak bir muhalefet blokunun bulunmamasından kaynaklanıyor.

#6
Foto - GENAR anketinden muhalefete soğuk duş! Ekonomik algı operasyonlarına rağmen AK Parti arayı açıyor!

Araştırmada, CHP’nin kongre sonrası iç dengelerini tam olarak kuramadığı, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in parti içinde etkili aktörler olarak öne çıktığı vurgulanıyor. Parti yönetimi, gündemini büyük ölçüde İmamoğlu etrafındaki gelişmelere yoğunlaştırdığı ve bu nedenle diğer siyasi alanlarda yeterince etkili olamadığı için vatandaş tarafından eleştiriliyor. "Cumhur İttifakı, Türkiye'nin geleceğini hedefleyen bir yapı" Dikkat çeken bir başka detay ise; Cumhur İttifakı’nın yalnızca seçim kazanmayı değil, Türkiye’nin geleceğini şekillendirmeyi hedefleyen bir yapı olduğunun vurgulandığı kısım oldu. İttifak, siyasi istikrar sağladığı, dış müdahale ve vesayet girişimlerine karşı direnç oluşturuyor. Ayrıca DEM Parti’nin gelecekteki seçimlerde belirleyici bir rol oynayabileceği, özellikle seçim süreçlerinde alacağı tutumun siyasi dengeleri etkileyebileceği değerlendiriliyor. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti seçmenlerinin benzer bir havuzdan beslendiği, bu nedenle söz konusu partilerin seçim sonuçları açısından en belirsiz siyasi aktörler arasında vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

VELHASIL

ÖZGÜR ÖZELE AYRI SORGULAYIN VATANDAŞ ONA GÖRE VERİRİ...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı
Gündem

Canlı yayında özgür basına müdahale! Özgür’ün vandallarından Akit TV muhabirine alçak saldırı

TBMM önünde Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel taraftarları birbirine girdi. O anları canlı yayına aktaran Akit TV Muhabiri Muhammet C..
TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!
Siyaset

TBMM'de gece yarısı alarmı! 6 bin kişilik kaos patlayabilir!

CHP Grup Toplantısı öncesi tansiyon yükseldi. Saat 13.30'da yapılacak toplantıda hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıkacağını..
6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama
Dünya

6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama

Özbekistan’ın Kaşkaderya bölgesindeki sıvılaştırılmış gaz dolum istasyonunda patlama yaşandı.
Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı
Aktüel

Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı

Bursa İnegöl'de kimlik kontrolü sırasında polisten kaçan Ali Ç., polis ve jandarma ekiplerinin takibiyle yakalandı. Çok sayıda hırsızlık suç..
İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz
Gündem

İran’dan Bakü’ye şok tehdit: Azerbaycan’ı 3 saatte haritadan sileriz

İsrail’in Azerbaycan topraklarını kullanarak kendisine yönelik gizli operasyonlar yürüttüğünü iddia eden Tahran yönetimi, komşusunu topyekün..
Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!
Gündem

Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!

Bilime dair özel içerikleriyle seyirciyi ekrana kilitleyen Oytun Erbaş, son videosuyla da dikkatleri üzerine çekti. Huzurlu yaşamanın sırrın..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23