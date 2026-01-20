Gen kopyalayıp bitki üretiyorlardı! Türkiye'nin tarım deviyle ilgili şok karar alındı
Gen kopyalayıp bitki üreterek dünyaya satan ilk Türk şirketi sessiz sedasız satıldı. Satışla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Patronlar Dünyası'ndan Kerim Ülker'in haberine göre, alanında Avrupa’nın en büyüklerinden olan Polonyalı bitki teknolojileri şirketi Vitroflora, Türkiye’ye satın almayla girdi.
Vitroflora, Antalya’da üretim yapan Vitro Antalya’yı satın aldı. Böylece Polonyalı şirket, Türkiye’nin en büyük bitki gen kopyalama laboratuvarının da sahibi oldu.
Vitro Antalya’nın ilginç bir hikayesi var. Öğrencilik yıllarında mühendislik eğitimi için Hollanda’ya giden Hasan Yaşar’ın Türkiye özlemi, Vitro Antalya’nın da temellerinin atılmasına neden oldu. Hollanda’da tarım sektöründe 7 farklı şirket kuran inşaat mühendisi Hasan Yaşar, dünyada yeni yeni kullanılmaya başlanılan gen kopyalama sistemiyle bitki üretimini Türkiye'ye getirme kararı aldı. Türkiye'de ilk kez Antalya Serbest Bölgesi içinde gen kopyalama laboratuvarını Hollandalı ortağı Dirk Van Erven ile kurdu.
1997’de kurulan Vitro Antalya Şirketi, kopyalama yöntemiyle fide üretimine başladı. O dönem ABD, Japonya ve Hollanda'da 3 şirkette olan üretim teknolojisi böylece Türkiye’ye de taşınmış olmuştu. Binden fazla çeşit dış mekan süs bitkisi, muz, kivi, nar fidesi üretimi gerçekleştiren ve bunları ABD, AB ülkelerine gönderen Vitro Antalya’nın tamamı Polonyalı Vitroflora Group’a geçti.
Böylece Polonyalı şirket, Tayland’dan sonra ülke dışındaki ikinci tesise sahip oldu. Vitroflora Group, 1977 yılında Anna ve Karol Pawlak tarafından kuruldu. 600'den fazla çoğaltma teknolojisi şirketin doku kültürü bankasında ise 2500 çeşit bulunuyor. 800’den fazla patenti olan şirketin tesislerinde yıllık üretim kapasitesi yıllık 15 milyon adet.
