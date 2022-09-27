Geleceği besini Türkiye'de üretiliyor! NASA her an kapımızı çalabilir

Sevindik, spirulinanın NASA astronotları tarafından uzay görevleri sırasında öncelikli tüketilen besin maddesi olduğuna işaret ederek, ürünün kuru ağırlığının yüzde 70 oranında protein içeriğine sahip olduğunu kaydetti. Spirulinanın önemli miktarda A, B, C, D ve E vitaminlerini de içerdiği bilgisini veren Sevindik, şunları aktardı: "Çinko, bakır, fosfor, demir, kalsiyum gibi mineraller ile farklı çeşitte yağ asitlerini içermektedir. Omega 3, 6 ve 9'u içeriyor. Aynı zamanda anne sütünde bulunan bir çeşit proteini de yapısında bulundurmaktadır. İnsanlar açısından sağlık yönünde faydaları üzerine çok sayıda makale bulunmakta. Bu makalelere baktığımız zaman antikanserojen, antiviral, antioksidan özelliklerinin çok yüksek olduğu ve bu konuda yapılan çalışmaların fazla olduğunu görmekteyiz. Diyabet hastalarında kan şekerini düzenleyici olarak kullanılmaktadır. Kötü kolesterolü düşürdüğü, iyi kolesterolü yükselttiği tespit edilmiştir. Yaşlanmayı geciktirici, hücre yenilenmesini teşvik edici özellikleri tespit edilmiştir."