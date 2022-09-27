Geleceği besini Türkiye'de üretiliyor! NASA her an kapımızı çalabilir

Bu besinin halk arasında da birincil olarak besin takviyesi, kozmetik sektöründe de yan ürün olarak kullanıldığından bahseden Sevindik, yetiştirdikleri spirulinayı toz haline getirdikten sonra bir firmaya gönderdiklerini anlattı. Firma aracılığıyla ürünün yurt içi ve yurt dışı pazarına sunulduğunu belirten Sevindik, şöyle devam etti: "Sakarya Üniversitesinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bilimsel faaliyetlerimizi üniversitemiz bünyesindeki sera vasıtasıyla ticari ölçeğe taşıdık. Yetiştirdiğimiz ürünler besin içeriği açısından yüksek olduğundan ülke ekonomisinin de bundan gelir elde etmesini umuyoruz. Aslında yaptığımız çalışma bir pilot çalışma. SAÜ ve bizim aracılığımızla ülke çapında duyurulmasını ve böylece ileride besin amaçlı kullanılmak üzere bu projenin yaygınlaştırılmasını düşünmekteyiz. Bu ürün ticari olarak kullanılan bir besin takviyesidir. Özellikle 50 yaş üzerindekiler, bu ürünü çoğunlukla kullanıyor. Vejetaryenler ve sporcular kullanıyor. Ayrıca çocukların ve hamilelerin kullanımıyla ilgili hiçbir kısıtlama yok. Gönül rahatlığıyla bu ürünü kullanabiliyorlar. Bu sebeple yurt dışı pazarı çok gelişmiş."