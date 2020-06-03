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Medya
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Geçtiğimiz 3 Haziranlarda gazeteler hangi manşetlerle çıkmıştı?

2020-06-03 13:13:37
Geçtiğimiz 3 Haziranlarda gazeteler hangi manşetlerle çıkmıştı?

Geçtiğimiz 3 Haziranlarda muhtelif gazeteler hangi manşetlerle çıkmıştı? Sözcü gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının halkı öfkelendirdiği algısını nasıl oluşturmuştu. Taraf gazetesi, "Kandil'in kadınları" başlıklı haberi ile, terör örgütü PKK'ya nasıl destek çıkmıştı. Sözcü, Alman Meclisinin sözde soykırım yasasını çıkartmasını Cumhuriyet ile aynı gün manşete taşıyarak, 24 saatte iki defa doğruyu gösteren bozuk saat örneğini nasıl sergilemiş ve Cumhuriyet ile ilk kez nasıl ayrışmıştı. Buyurun son 7 yıl içinde 3 Haziran günlerinde çıkan gazetelerin birinci sayfaları ile tarihe bir yolculuğa çıkalım.

#1
Foto - 3 Haziran 2013 Sözcü gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının halkı öfkelendirdiği algısı oluşturmak isteyen Sözcü gazetesi,

3 Haziran 2013 Sözcü gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının halkı öfkelendirdiği algısı oluşturmak isteyen Sözcü gazetesi, "AKM'yi yıkacağım, Taksim'e cami yapacağım" sözlerini gerekçe gösterdi. Bugün itibari ile AKM de yıkıldı. Taksim'e cami de yapıldı.. Sözcü'ye de bu icraatları seyretmek düştü..

#2
Foto - 3 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi, Erdoğan'ın halkla çatıştığını iddia eden, hatta

3 Haziran 2013 Cumhuriyet gazetesi, Erdoğan'ın halkla çatıştığını iddia eden, hatta "tepetaklak gideceği" tehdidinde bulunan Cumhuriyet gazetesinin aksine, bu millet, o günden bu yana Erdoğan'ın girdiği 7 seçimde de onu birinci çıkardı.. O gün Erdoğan'ı olaylardan sorumlu tutup, halkı kışkırtan Cumhuriyet, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki o günkü tek pankartın yanına, ertesi günlerde terör örgütlerinin flamalarının nasıl eklendiğini yazamadı. Aynı tarihli gazetede, alevi vatandaşlarımız da, "3. köprü eylemi" başlıklı haberle kışkırtılmıştı.

#3
Foto - 3 Haziran 2013 Taraf gazetesi, FETÖ'nün CIA bağlantılı Taraf gazetesi,

3 Haziran 2013 Taraf gazetesi, FETÖ'nün CIA bağlantılı Taraf gazetesi, "Kandil'in kadınları" başlıklı haberi ile, PKK'ya destek çıkarken, Erdoğan'ı da "Dersini almadı" başlığı ile tehdit ediyordu.

#4
Foto - 3 Haziran 2014 Sözcü gazetesi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden 2 ay önce çıkan Sözcü gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için teröristbaşı APO'ya tavizler verdiğini iddia ediyor, aynı günkü bir başka haberinde ise PKK'lıların Diyarbakır'da her yeri yakıp yıktıklarını, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı iftirasını atıyordu. İki ay sonraki seçimde PKK, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı desteklemişti.. Erdoğan, PKK'ya rağmen, HDP'ye rağmen Cumhurbaşkanı seçilmişti.. Ama aynı Sözcü gazetesi, bir yıl sonraki 2015 milletvekili seçimlerinde, bu sefer kendi yazarları ile,

3 Haziran 2014 Sözcü gazetesi, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden 2 ay önce çıkan Sözcü gazetesi, Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçilmek için teröristbaşı APO'ya tavizler verdiğini iddia ediyor, aynı günkü bir başka haberinde ise PKK'lıların Diyarbakır'da her yeri yakıp yıktıklarını, güvenlik güçlerinin seyirci kaldığı iftirasını atıyordu. İki ay sonraki seçimde PKK, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ı desteklemişti.. Erdoğan, PKK'ya rağmen, HDP'ye rağmen Cumhurbaşkanı seçilmişti.. Ama aynı Sözcü gazetesi, bir yıl sonraki 2015 milletvekili seçimlerinde, bu sefer kendi yazarları ile, "HDP barajı geçmeli" haberleri yapmıştı. Kim teröristlerle kolkola, ortaya çıkmıştı..

#5
Foto - 3 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi, Kemalist olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi,

3 Haziran 2015 Cumhuriyet gazetesi, Kemalist olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi, "Demirtaş ölümü bile göze aldı" başlığı ile çıktı.. "Cumhuriyet Kandil'de" ifadesi yer alan gazetede, PKK'nın başındakilerden Cemil Bayık ile yapılan sözde röportajı, örgüt propagandası yaparak yayınladı.. 4 gün sonraki seçimde AK Parti'nin parçalanacağı iddiasında bulunan teröristin ifadeleri, bu gazetede övgüler düzülerek yayınlandı..

#6
Foto - 3 Haziran 2015 Zaman gazetesi, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, örgüt yayın organlarına el konulmasına karşı çıkışını logosunun üstünden haberleştirdi.. Bugünlerde,

3 Haziran 2015 Zaman gazetesi, FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesi, CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, örgüt yayın organlarına el konulmasına karşı çıkışını logosunun üstünden haberleştirdi.. Bugünlerde, "Bizi FETÖ'ye 40 yıldır karşıyız" diyen Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan belge.. FETÖ yayın organlarına el konulması istenildiğinde karşı çıkan, CHP olmuş!

#7
Foto - 3 Haziran 2016 Cumhuriyet, Alman meclisinde alınan sözde soykırım yasasını

3 Haziran 2016 Cumhuriyet, Alman meclisinde alınan sözde soykırım yasasını "1915 yalnızlığı" şeklinde AK Parti'ye mal etmeye kalkışan Cumhuriyet, adeta Nazi Almanyasının avukatlığını yaparak, "Meclis Erdoğan'a boyun eğmedi" ifadesini kullandı..

#8
Foto - 3 Haziran 2016 Sözcü, Alman Meclisinin sözde soykırım yasasını çıkartmasını Cumhuriyet ile aynı gün manşete taşıyan Sözcü gazetesi ise,

3 Haziran 2016 Sözcü, Alman Meclisinin sözde soykırım yasasını çıkartmasını Cumhuriyet ile aynı gün manşete taşıyan Sözcü gazetesi ise, "Hitler'in torunları Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladı" ifadesi ile, belki de 24 saatte iki defa doğruyu gösteren bozuk saat örneğini sergiledi.. Cumhuriyet'le de ilk defa ayrıştı..

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