Geçtiğimiz 3 Haziranlarda gazeteler hangi manşetlerle çıkmıştı?

Geçtiğimiz 3 Haziranlarda muhtelif gazeteler hangi manşetlerle çıkmıştı? Sözcü gazetesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarının halkı öfkelendirdiği algısını nasıl oluşturmuştu. Taraf gazetesi, "Kandil'in kadınları" başlıklı haberi ile, terör örgütü PKK'ya nasıl destek çıkmıştı. Sözcü, Alman Meclisinin sözde soykırım yasasını çıkartmasını Cumhuriyet ile aynı gün manşete taşıyarak, 24 saatte iki defa doğruyu gösteren bozuk saat örneğini nasıl sergilemiş ve Cumhuriyet ile ilk kez nasıl ayrışmıştı. Buyurun son 7 yıl içinde 3 Haziran günlerinde çıkan gazetelerin birinci sayfaları ile tarihe bir yolculuğa çıkalım.