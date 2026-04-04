Tarım
Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde geçen yıl don sebebiyle büyük zarar gören kayısı bahçeleri, bu yıl yeniden çiçeklendi.

Foto - Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor

Kayseri’de geçen yıl don nedeniyle yüzü gülmeyen kayısı üreticisi, bu kez bahçelerde açan çiçeklerle umutlandı.

Foto - Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor

Kapadokya'nın 'doğu girişi' olarak bilinen Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde Erciyes Dağı eteklerinde yüksek rakım ve kendine has iklim özellikleri sayesinde yetişen kayısılar, kaliteli dokusu ve aromasıyla öne çıkıyor. Geçen yıl don nedeniyle hasat yapılamayan kayısı ağaçlarında, bu yıl ilçe genelinde 6 bin dekar alanda 13 bin ton rekolte hedefleniyor. İlçede yetişen kendine has aromalı 'Yeşilhisar kayısısı' Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

Foto - Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor

Yeşilhisar Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Celal Niğdelioğlu, "Geçtiğimiz yıl malumunuz ülkemizde büyük bir don olayı ile karşı karşıya geldik. Bu olaylardan 14 vilayetin içerisinde Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesi de zarar gördü. Bu zarardan dolayı geçtiğimiz yıl içerisinde meyvelerin çoğundan, yüzde 95'inden verim alamadık. Bu nedenden dolayı da meyvede biraz sıkıntı çektik. Rabb'im inşallah kısmet ederse, hava şartları da böyle devam ederse Allah'ın izniyle bu seneki 6 bin hektarlık kayısı ve meyve bahçelerinde inşallah 13 bin ton gibi bir rekolte beklentimiz var" dedi. Erciyes Dağı'nın aromatik lezzet kattığını da söyleyen Niğdelioğlu, "Erciyes'in kot farkından dolayı gece gündüz sıcaklığı tam dengeli olmadığından dolayı bizim kayısımız ve elmamızın kalitesi ve rekoltesi mükemmel oluyor. Hatta kayısılarımızdan hoşafı, komposto yaparsanız şeker atmanıza gerek bile kalmıyor. O kadar lezzetli, o kadar kaliteli ürün çıkartıyoruz. Hava şartları böyle giderse rekolte oranımız yüksek olacak. Bu beklentimiz; doğrultusunda inşallah ihracata bunu dönüştürüyoruz. Bu yönden çok talepler var. Çünkü, kalitesi, meyve oranı, aroması çok lezzetli. Bu harika bir şey, yiyip tadına bakıp görmeniz gerekir" diye konuştu. İlçede 50 hektarlık alanda kayısı üreticiliği yapan 2 çocuk babası çiftçi Ahmet Turan Tuncer ise "Çiftçilikle uğraşıyorum, kayısı bahçem var. Burada 1453 ağacım var. Geçen sene bildiğiniz gibi Türkiye genelinde bir don olayı yaşandı. Öyle olunca da Yeşilhisar'da bu dondan etkilendi. Yaklaşık yüzde 90-95 ürünler de soğuk aldı, bayağı etkilendi. Bu seneki kayısılarımız iyi görünüyor. Şu anda meteorolojiyi de takip ediyorum, 15-20 gün daha eksi derece görünmüyor. İnşallah Rabb'im kısmet ederse bu sene kayısımız olacak. Kayısılarımızın aroması harika. Çünkü bunu yiyen, tadan bilir. Övünmek değil, hakikaten kaliteli kayısılarımız ve elmalarımız var" dedi.

Foto - Geçen yıl don vurmuştu! Bu sene 13 bin ton rekolte bekleniyor

Tuncer, "Bahçemde üretilen kayısılar, Suudi Arabistan'a ihraç edildi. Buranın gübrelemesini, budamasını, çapasını kendim yapıyorum. Çiftçiler olarak da bizler üretmemiz gerekiyor. Bir tek çiftçiler değil; sanayimiz öyle, uçak sanayimiz öyle, silah sanayimiz öyle; her şeyiyle beraber üretmemiz lazım. Kimseye muhtaç olmamamız lazım, kendi yağımızla kavrulmamız lazım ki kimseye muhtaç olmayacağız, kimseye boyun eğmeyeceğiz. Tek yumruk olacağız. Allah’ın izniyle, sıkıntılı günlerden çıkacağız inşallah. Türkiye’nin tek umudu üretim, üretim, üretim ki üretime devam edeceğiz, devamlı üreteceğiz. Türkiye'nin kalkınması üretimden geçer" diye konuştu.

