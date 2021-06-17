2021-06-17 07:53:09 Gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü! Lastiği patlayan otobüs alev alev yandı
25 yolcu, 2 şoför ve bir muavin ile İstanbul'dan Marmaris'e gitmekte olan bir yolcu otobüsü Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında önce lastiği patladı, ardından alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen otobüsün şoförü soğukkanlı bir şekilde otobüsü emniyet şeridine çektikten sonra kısa sürede yolcuları tahliye etti. Yanan otobüs küle dönerken olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangın esnasında büyük panik yaşandı.