2024-04-01 17:14:02 Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi
Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan paraşütle insani yardım indirildi.
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Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan paraşütle insani yardım indirildi.
Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze şehrinin batısına havada paraşütle insani yardım bırakıldı.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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