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Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

2024-04-01 17:14:02
Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyine havadan paraşütle insani yardım indirildi.

#1
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyine ve Gazze şehrinin batısına havada paraşütle insani yardım bırakıldı.

#2
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#3
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#4
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#5
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#6
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#7
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - Gazze'ye havadan paraşütle insani yardım indirildi

İşte bölgeden görüntüler...

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