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Dünya
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Gazzelilerin zorlu mücadelesi

2023-11-12 20:55:52
Gazzelilerin zorlu mücadelesi

İsrail saldırılarından kaçan Gazzeliler, Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde çadırlar kurdu.

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Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinden kaçarak Deyr Belah kentine ulaşan Filistinliler, barınmak için Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde çadırlar kurdu.

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Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#3
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#4
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

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Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#6
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#7
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#8
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#9
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#10
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#11
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#12
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#13
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

#14
Foto - Gazzelilerin zorlu mücadelesi

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