2023-11-12 20:55:52 Gazzelilerin zorlu mücadelesi
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeliler, Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde çadırlar kurdu.
İsrail saldırılarından kaçan Gazzeliler, Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde çadırlar kurdu.
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinden kaçarak Deyr Belah kentine ulaşan Filistinliler, barınmak için Aksa Şehitleri Hastanesi çevresinde çadırlar kurdu.
İstanbul’da lisede okuyan iki çocuk, bir arkadaşlarının evinde cinsel ilişkiye girdi. Liselilerin o anları, ev sahibi arkadaşları tarafından..
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