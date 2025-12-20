AA Giriş Tarihi: Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi 'Gazze' toprağa gömüldü
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde mezarcılık yapan 65 yaşındaki Yusuf Ebu Hatab, İsrail'in sürdürdüğü soykırım sırasında son 2 yılda oğlu ve kardeşi dahil yaklaşık 18 bin kişiyi toprağa verdiğini söyledi. Hatab, "Hâlâ el arabalarıyla kum taşıyoruz. Mezarlara koyduğumuz taşları bombalanmış evlerden getiriyoruz. Biz insanız hayvan değiliz. Gerekli malzemeleri sağlayın ki cenazelerimizi insan onuruna yakışır bir şekilde defnedelim." diyerek İslam alemine seslendi.