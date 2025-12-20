Gazzeli yaşlı mezarcı, 2 yılda 18 bin Filistinliyi toprağa verdi 'Gazze' toprağa gömüldü

Poşetteki ceset parçalarını da bu kadın ve çocuklarının gömülü olduğu yeraltı mezarına defnetmeye karar verdiğini söyleyen Ebu Hatab, şöyle devam etti: "Ben normalde yeraltı mezarına girer işimi bir dakikada yapar çıkarım ama bu kadının olduğu mezara girdim, 15-20 dakika çıkmadım. Herkes bana 'hayırdır ne oldu' diye sorunca 'gelin de şu kokuyu bir koklayın' dedim. Bunlar şehitlerin kerametidir."