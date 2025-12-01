  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

AA Giriş Tarihi:
Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

Filistinli Yahya, terör devleti İsrail ordusundan kalan bir tankı şarj istasyonuna dönüştürdü.

#1
Foto - Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

İsrail ordusu, 2 yıl boyunca Gazze'de binlerce can alırken taş üstünde de taş bırakmadı. Öncesinde de abluka altında bulunan ve işsizlik oranlarının çok yüksek olduğu Gazze'de her şey yıkıldığı ve abluka devam ettiği için artık neredeyse halkın tamamı işsiz. Gazzeliler geleceğe dair umutlarını taze tutmak ve en azından günü kurtarmak için iş arayışına giriyor. Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Tel el-Heva bölgesinde yaşayan Hızeyg de başını sokacak bir ev ve karnını doyuracak bir iş bulmak için harekete geçti. Hızeyg, saldırılar devam ederken İsrail ordusunun kullandığı bir ZPT'yi, barındırdığı tüm kötü anıları bir kenara bırakarak başını sokacağı bir yere ve insanlara hizmet edecek bir şarj istasyonuna çevirdi. ZPT'den dönüştürülen şarj istasyonu, Gazze'de yaşanan elektrik sıkıntısı nedeniyle elektronik aletlerini şarj etmekte sıkıntı yaşayan Filistinlilerden yoğun ilgi gördü.

#2
Foto - Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

Gazze kentinde uzun süre iş aradığını ancak her şey yıkıldığı için çalışacak bir iş bulamadığını söyleyen Hızeyg, "Bir yer kiralamak istedim ama bulamadım. Çadırda çalışmayı düşündüm onun da yağan yağmurlarda çadırları su basması nedeniyle uygun olmayacağını düşündüm. Ben de yeni bir hayat inşa etmek için bu personel taşıyıcı aracını seçtim." dedi. Saldırılarda annesi, babası, kız ve erkek kardeşlerini kaybettiğini aktaran Hızeyg, bu nedenle ZPT'nin kendisine kötü şeyleri hatırlattığını, korku ve güvensizlik hissi verdiğini ifade etti. Askeri bir aracın içinde hayata ve projesine başlıyor olmasının ileride kendisi için sıkıntı doğurabileceğini dile getiren Hızeyg tüm bu olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp yeni bir hayata ve çalışmaya başladığını anlattı.

#3
Foto - Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

Bulduğu batarya ve enerji panellerinden ürettiği enerjiyle insanlara telefonlarını ve diğer elektronik aletlerini şarj edebilecekleri bir yer oluşturduğunu belirten Hızeyg, geliştirdiği projenin insanlar üzerindeki olumlu etkilerine ilişkin, "Bu araç asker taşıyordu şimdi ise insanların telefonlarını, bataryalarını ve elektrik fenerlerini şarj ettiği sivil bir yer oldu. Tel el-Heva sakinlerine barış ve huzur konusunda olumlu etkisi oldu. İnsanlar, saldırıların düzenlendiği bu aracı yeni bir hayata başladığımız ve projelerimizi hayata geçirdiğimiz bir yer olarak görmeye başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

Evi ve kalacak bir çadırı olmadığı için askeri aracı hem "iş yeri hem de ev" yer olarak kullanmak zorunda kaldığını tekrarlayan Hızeyg, "Hayatımı idame ettirmem için gerekli hiçbir şeyim olmadığından bu aracı hem ekmek teknem hem de yatacak yer olarak kullanıyorum." dedi. Hızeyg, bu çalışmasıyla insanların aletlerini şarj etmek için uzak yerlere gitmekten kurtulduğunu ve şarj istasyonuna büyük ilgi gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay nasıl gerçekleşti? Çayeli kaymakamın eşi silahla yaralandı
Gündem

Olay nasıl gerçekleşti? Çayeli kaymakamın eşi silahla yaralandı

Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval’ın eşi evde silah temizliği sırasında ateş alan tabancayla yaralandı.
Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı
Gündem

Sapkınlar gibi giyinen Hürriyet yazarına gözaltı

Cihanna olarak bilinen Hürriyet Yazarı Cihan Şensözlü, sapkın LGBT’li bir model gibi giyindiği gerekçesiyle Katar’da gözaltına alındı...
İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı
Teknoloji

İsrail medyasında Türkiye paniği: KIZILELMA’nın tarihi atışı Tel Aviv’i salladı

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın Sinop açıklarında gerçekleştirdiği tarihi atış, İsrail medyasında büyük yankı u..
Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü
Gündem

Fabrikasında 7 işçi yanarak can vermişti, cezaevinde öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi, tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçir..
Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti
Gündem

Taraftar yöneticilerden büyüktür! Galatasaray, Coca‑Cola sponsorluk anlaşmasını iptal etti

Galatasaray, gelen yoğun tepkiler ve toplumsal hassasiyetler nedeniyle ABD kökenli İsrail destekçisi Coca‑Cola ile yaptığı sponsorluk anlaşm..
Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...
Gündem

Geçen hafta can almıştı! Bağırsak patlatan eşek şakası...

Şanlıurfa'da makatına kompresörle hava basılan 15 yaşındaki çırağın hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir olay da Bolu'da yaşandı. Göyn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23