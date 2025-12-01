Gazzeli genç öyle bir şey yaptı ki… İşte Siyonisterden kalan ZPT’nin son hali

Gazze kentinde uzun süre iş aradığını ancak her şey yıkıldığı için çalışacak bir iş bulamadığını söyleyen Hızeyg, "Bir yer kiralamak istedim ama bulamadım. Çadırda çalışmayı düşündüm onun da yağan yağmurlarda çadırları su basması nedeniyle uygun olmayacağını düşündüm. Ben de yeni bir hayat inşa etmek için bu personel taşıyıcı aracını seçtim." dedi. Saldırılarda annesi, babası, kız ve erkek kardeşlerini kaybettiğini aktaran Hızeyg, bu nedenle ZPT'nin kendisine kötü şeyleri hatırlattığını, korku ve güvensizlik hissi verdiğini ifade etti. Askeri bir aracın içinde hayata ve projesine başlıyor olmasının ileride kendisi için sıkıntı doğurabileceğini dile getiren Hızeyg tüm bu olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp yeni bir hayata ve çalışmaya başladığını anlattı.