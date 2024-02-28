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Dünya
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Gazzeli annenin büyük çabası

2024-02-28 17:43:39
Gazzeli annenin büyük çabası

Gazzeli anne lokma tatlısı satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor

#1
Foto - Gazzeli annenin büyük çabası

Açlık nedeniyle ve İsrail bombardımanından korunmak için Han Yunus kentindeki Avrupa hastanesine sığınan Filistinli anne Rana Abu Hamad, derme çatma çadırda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında ailesiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

#2
Foto - Gazzeli annenin büyük çabası

Abu Hamad, ailesinin geçimini, hazırladığı lokma tatlısını satarak sağlıyor.

#3
Foto - Gazzeli annenin büyük çabası

Lokma yapmak için malzeme bulmakta sıkıntı çeken Abu Hamad, savaşın bir an önce bitmesini ve evine geri dönmeyi temenni ediyor.

#4
Foto - Gazzeli annenin büyük çabası

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