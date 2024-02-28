2024-02-28 17:43:39 Gazzeli annenin büyük çabası
Gazzeli anne lokma tatlısı satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor
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Gazzeli anne lokma tatlısı satarak ailesini geçindirmeye çalışıyor
Açlık nedeniyle ve İsrail bombardımanından korunmak için Han Yunus kentindeki Avrupa hastanesine sığınan Filistinli anne Rana Abu Hamad, derme çatma çadırda kısıtlı imkanlar ve zor şartlar altında ailesiyle yaşamını sürdürmeye çalışıyor.
Abu Hamad, ailesinin geçimini, hazırladığı lokma tatlısını satarak sağlıyor.
Lokma yapmak için malzeme bulmakta sıkıntı çeken Abu Hamad, savaşın bir an önce bitmesini ve evine geri dönmeyi temenni ediyor.
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