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Dünya
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Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

2024-02-22 09:52:12
Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

İsrail saldırılarından kaçan Gazzeli aileler çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

#1
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından korunmak ve can güvenliklerini sağlayabilmek için evlerini terk edip Deyir Belah kentine sığınan 10 kişilik Filistinli Abdel Salam ailesi, derme çatma çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

#2
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

Anne Neda Abdel Salam, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle bölgedeki bütün hastanelerde sağlık hizmetlerinin nerdeyse durduğunu ve 10 yaşındaki diyaliz hastası oğlu Luay Amr'in tedavi göremediğini aktardı.

#3
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

Temel gıda malzemeleri dahil birçok hayati ihtiyacı temin etmekte aciz kaldıklarını belirten anne Abdel Salam, çocuklarına içeriği un ve sudan oluşan çorba yapıyor.

#4
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

#5
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

#6
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

#7
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

#8
Foto - Yürek dayanmıyor! Gazzeli aileler böyle mücadele ediyor

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