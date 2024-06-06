2024-06-06 17:15:23 Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor
Su krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinliler, kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyorlar.
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Su krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinliler, kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyorlar.
7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'de yaşam mücadelesi verenler açlık ve susuzlukla karşı karşıya.
Su krizinin yaşandığı Gazze'de basit yöntemlerle halk su kuyuları kazmaya çalışıyor.
İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılar nedeniyle kentte yaşanan su krizine çözüm arayan El-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, ellerindeki basit imkanlarla kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyor.
İşte o görüntüler...
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