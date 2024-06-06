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Dünya
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Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

2024-06-06 17:15:23
Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

Su krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinliler, kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyorlar.

#1
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'de yaşam mücadelesi verenler açlık ve susuzlukla karşı karşıya.

#2
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

Su krizinin yaşandığı Gazze'de basit yöntemlerle halk su kuyuları kazmaya çalışıyor.

#3
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik aylardır devam eden saldırılar nedeniyle kentte yaşanan su krizine çözüm arayan El-Şati Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, ellerindeki basit imkanlarla kuyu kazarak suya ulaşmaya çalışıyor.

#4
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#6
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#7
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#8
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#9
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#10
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#11
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#12
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#13
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

#14
Foto - Gazze'de su krizi bu yöntemle çözülmeye çalışıyor

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