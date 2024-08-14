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Dünya
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Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

2024-08-14 19:04:10
Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli bir adam çömlek yaparak hayata tutunmaya çalışıyor.

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Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

İsrail ordusunun hava, deniz ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor.

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Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

Elektrik kesintileri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle çanak çömleğe olan talebin artması, bölge sakinlerini çömlek kullanmaya yöneltti.

#3
Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

Gazze'de Filistinli bir adam, çömlek fabrikasında çömlek yaparak Filistinlilerin kullanımına sunuyor.

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Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

#5
Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

#6
Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

#7
Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

#8
Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

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Foto - Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor

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