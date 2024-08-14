2024-08-14 19:04:10 Gazze’de her şeye rağmen hayata böyle tutunuyor
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli bir adam çömlek yaparak hayata tutunmaya çalışıyor.
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinli bir adam çömlek yaparak hayata tutunmaya çalışıyor.
İsrail ordusunun hava, deniz ve karadan yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nde günlük yaşam savaşın gölgesinde devam ediyor.
Elektrik kesintileri ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka nedeniyle çanak çömleğe olan talebin artması, bölge sakinlerini çömlek kullanmaya yöneltti.
Gazze'de Filistinli bir adam, çömlek fabrikasında çömlek yaparak Filistinlilerin kullanımına sunuyor.
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