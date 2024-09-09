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Gazze'de camiler harabeye döndü

2024-09-09 20:14:15
Gazze'de camiler harabeye döndü

Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Filistin'de alçak saldırıları devam ediyor.

#1
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

İsrail'in bebek katili ordusunun 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 610 cami tamamen yıkılırken 214 cami ise kısmen yıkıldı.

#2
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki ibadet yerleri ve çevresindeki yapılar moloz ve kül yığınına döndü.

#3
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#4
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#5
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#6
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#7
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#8
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#9
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#10
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#11
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#12
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#13
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

#14
Foto - Gazze'de camiler harabeye döndü

- Gazze'de camiler harabeye döndü -

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