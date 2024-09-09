2024-09-09 20:14:15 Gazze'de camiler harabeye döndü
Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Filistin'de alçak saldırıları devam ediyor.
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Terör devleti İsrail'in abluka altında tuttuğu Filistin'de alçak saldırıları devam ediyor.
İsrail'in bebek katili ordusunun 7 Ekim 2023'den beri devam eden Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 610 cami tamamen yıkılırken 214 cami ise kısmen yıkıldı.
İsrail güçlerinin saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki ibadet yerleri ve çevresindeki yapılar moloz ve kül yığınına döndü.
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
- Gazze'de camiler harabeye döndü -
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