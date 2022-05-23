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Hayat-Aktüel
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Gaziantep'te silahlı kavga!

2022-05-23 17:42:54
Gaziantep'te silahlı kavga!

Gaziantep'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Merkez Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.

#2
Foto - Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahların da kullanıldığı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan biri kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi ise devam ediyor.

#3
Foto - Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

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