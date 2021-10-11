2021-10-11 10:42:53 Gaziantep'e havan saldırısı! Türkiye hemen karşılık verdi
Suriye tarafından atılan havan topu Gaziantep'in Karıkamış ilçesine düştü.
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Suriye tarafından atılan havan topu Gaziantep'in Karıkamış ilçesine düştü.
Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. .
Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.
Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.
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