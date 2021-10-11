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Gaziantep'e havan saldırısı! Türkiye hemen karşılık verdi

2021-10-11 10:42:53
Gaziantep'e havan saldırısı! Türkiye hemen karşılık verdi

Suriye tarafından atılan havan topu Gaziantep'in Karıkamış ilçesine düştü.

#1
Foto - Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. .

Havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü. .

#2
Foto - Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

#3
Foto - Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

#4
Foto - Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.

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