Gayrimenkulde yeni dönem! Bunu yapmaya başladılar bile

Aydemir, krediye erişimin olmadığı bir ortamda, vatandaşların konut alabilmesi için firmaların alternatif arayışlarını hızla sürdürdüğünü ve pek çok inşaat şirketinin müşterilerine şirket içi vadelendirme seçeneği sunmaya başladığını hatırlattı. Dövizde yaşanan artışın konut fiyatlarına yansımaya başlayacağına dikkat çeken Aydemir, “Yaşanan en ufak artışın yiyecekten yakıt fiyatlarına, araç fiyatlarından konut fiyatlarına varıncaya kadar yansıması oluyor. İnşaat sektöründeki girdilerin çoğu ithal ürünler ya da hammaddesi ithal olan ürünler. Bu sebeple ithalatın bu denli yüksek olduğu bir sektörde dolar kurunda yaşanan en ufak bir yukarı yönlü hareketlenme, iç piyasaya fiyat artışı olarak ne yazık ki yansıyor. Sıfır daire için konuşmak gerekirse gayrimenkul sektörü de bu dalgalanmadan veya artıştan payına düşeni alıyor. Gayrimenkul danışmanları, aracılık hizmeti vermektedir. Bazen piyasada gayrimenkul danışmanlarının fahiş fiyatların belirlenmesinde rol aldığı yönünde söylentiler oluyor. Fakat bu gerçek dışı bir söylem ve tamamen uydurmacadır. Meslek ilkelerine göre hareket eden hiçbir gayrimenkul danışmanı, bu denli acımasız, bu denli düşüncesiz olamaz ve olmamalıdır” dedi.