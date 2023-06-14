2023-06-14 14:34:32 Gayrimenkulde yeni dönem! Bunu yapmaya başladılar bile
İnşaat firmalarının tıpkı araç alım satımındaki gibi takas işlemlerine başladığına dikkat çeken emlak uzmanları, kredilerdeki daralma sebebiyle inşaat firmalarının kendi finansman kaynaklarıyla vadeli satışlara başladığını söyledi. Seçim sonrasında gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Gayrimenkul şirketi Kurucusu ve Broker’ı Özkan Aydemir, "Gayrimenkul sektöründe vatandaş krediye ulaşımda zorluk yaşamaya başladı. Günümüz şartlarında bir daire için istenen rakamların peşin olarak karşılanması neredeyse imkansız. Çoğu vatandaşımız başını sokacak bir daire alabilmek için krediyi bir çıkış yolu olarak görüyor. Fakat bu süreçte de sistem tamamen tıkanmış durumda. Hem sektör temsilcilerinden hem de alıcıların geri dönüşlerinden bu durumun had safhada olduğunu söyleyebiliriz. Döviz kurundaki artış sebebiyle yaşanan veya yaşanacak artıştan önce krediye ulaşmada yaşanan bu problemin konuşulması ve çözüme kavuşması daha elzem" dedi.