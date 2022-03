“Bu stratejinin de müttefiklerimizin savunmasını taahhüt etmesi, Avrupa ve Avrasya arasındaki önemli bir koridor olan bölgenin ekonomik gelişimini desteklemeyi içermesi önemli. Ayrıca Türkiye, İran’a ve DAEŞ'e kadar bizim ‘savunma duvarımız’, bu yüzden desteğimize ihtiyacı var. Türkiye net olarak Karadeniz’deki en büyük ve önemli ülke. Şu an ABD’nin ağırlık merkezi Romanya çünkü Türkiye ile ABD’nin sağlıklı bir ilişkisi yok. Ama ilişkiler iki yönlüdür. Her iki ülkenin de karşılıklı birbirine sorumluluğu var. Türk dostlarımla konuştuğumda bunun her zaman Amerikalıların hatası olduğunu söyleseler de, ‘Belki de biz kötü bir karar aldık’ ifadesini hiç duymuyoruz. Bence ABD ile Türkiye arasında güvenin tekrar inşa edilmesi çok önemli bir adım ve bu adımın her iki ülke tarafından atılması gerekiyor.”