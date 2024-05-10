Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray, ligde oynanan son maçta Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Pazar akşamı oynanacak Fatih Karagümrük maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak isteyen Aslan, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde ilk hedefi orta saha olacak. İşte son dakika haberinin detayları…