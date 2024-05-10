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Spor
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Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

2024-05-10 10:45:22
Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi olan Galatasaray, ligde oynanan son maçta Sivasspor'u 6-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Pazar akşamı oynanacak Fatih Karagümrük maçını da kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak isteyen Aslan, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde ilk hedefi orta saha olacak. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Fenerbahçe ile kıyasıya zirve yarışında puan farkını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılılar, ligde son 16 maçta puan kaybı yaşamadı.

#2
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sezonu şampiyonlukla tamamlayarak gelecek sezonun kadrosunu oluşturmanın peşinde olan Aslan, flaş bir transfere hazırlanıyor.

#3
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Yaz transfer döneminde yapılacak ilk hamle belli olurken Okan Buruk'un Lucas Torreira'nın yanına yeni bir isim istediği öğrenildi.

#4
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

İşte son dakika transfer haberinin tüm detayları…

#5
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sabah'a göre; Son dönemde Almanya ve Alman kökenli yapılan transferlerde isabet sağlayan Galatasaray yeniden bu piyasaya yöneldi.

#6
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Derrick Köhn, Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan'ın bağlı olduğu menajerlik şirketiyle çalışan Stuttgart'tan Atakan Karazor için temaslar hızlandı.

#7
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan gurbetçi oyuncu, ön libero ve stoper olarak oynuyor.

#8
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sarı-kırmızılı kulüp yeni sezon için Atakan'ı kadrosunda düşünüyor. Galatasaray, bu doğrultuda Stuttgart'a teklif yapmaya hazırlanıyor.

#9
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesinde. Bu sezon 35 maçta oynayan Atakan, 3 asist yaptı.

#10
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Sarı-kırmızılı kulüpte Hakim Ziyech'in durumu da netleşti. Sol dizinden sakatlık yaşamayan Ziyech'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

#11
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Faslı yıldız da Galatasaray'da devam edeceğini Chelsea cephesine iletti. Ziyech için bonservis bedeli ödenmeyecek ancak 1.5 milyon Euro imza parası verilecek.

#12
Foto - Galatasaray’ın yeni orta sahası belli oldu! Lucas Torreira’nın yanına geliyor: İşte Okan Buruk’un yeni prensi…

Hakim Ziyech'in ilk 11'e girmesiyle kulübeden çıkamayan Zaha ise ayrılmFildişili yıldızın temsilcileri, West Ham başta olmak üzere Premier Lig kulüpleri ile temasa geçti. Galatasaray, Zaha'dan çift haneli bonservis beklentisinde. ayı düşünüyor. Zaha'ya Suudi Arabistan pazarından ilgi söz konusu.

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