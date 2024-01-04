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Spor
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Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

2024-01-04 00:19:35
Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusuyla iplerin koptuğu ve ayrılığın yakın olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, yaşanacak olan ayrılıktan sonra 49 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak. İşte son dakika haberinin detayları ve takımdan ayrılacak olan o yıldız isim...

#1
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Süper Kupa karşılaşması için Suudi Arabistan'a giden ve dönüşünde dört gün izin verilen Galatasaray'da, oyuncular sonunda dinlenme fırsatı buldu.

#2
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

CİMBOM'U BEKLEYEN ZORLU FİKSTÜR

#3
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Bu akşam Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak olan sarı-kırmızılı takımı, Ocak ayında 21 gün içinde birbirinden zorlu 7 maç bekliyor.

#4
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

KUPA MESAİSİ BAŞLIYOR

#5
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Sivas dönüşünde Kayserispor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takımın hafta içi mesaisi 18 Ocak'ta Ümraniyespor ile oynanacak Türkiye Kupası sınavı ile devam edecek. 2024'ün ilk büyük maçına Trabzon'da çıkacak Galatasaray, Ocak ayının son haftasında RAMS Park'ta önce İstanbulspor'u sonra Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

#6
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Bu sezon G.Saray'ın kilit isimlerinden biri haline gelen Davinson Sanchez'in yokluğunda Aslan bu bölgede zorlandı. Kopenhag deplasmanında 90 dakika sahada olan ancak sonrasında sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Kolombiyalı'nın yerinde Kaan ve Nelsson boy gösterdi.

#7
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Tedavisi olumlu sonuç veren 27 yaşındaki oyuncu, bireysel çalışmalara başladı. Kolombiyalı stoper takımla antrenmanlara katılmaya hazır duruma geldi. Deneyimli oyuncunun idman performansına göre Konya maçında oynayıp oynamayacağı belli olacak.

#8
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Galatasaray'ın sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük yankı bulan Hakim Ziyech transferinde beklenen katkıya bir türlü ulaşılamadı. Maaş ödemelerinde yaşanan gecikme sonrasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak isteyen ve bu konuda menajerine de yetki veren Ziyech, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri ekipleri ile temas halinde.

#9
Foto - Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Sözleşmede 1.5 milyon Euro'luk (49 milyon TL) imza parası da bulunurken, oyuncunun performansı düşük kaldığı için şartlar tamamlanamadı ve bu para kasada kalacak. Ödemeleri geciktiği için kulübe sert çıkan Ziyech, FIFA kapısını araladı. Menajeri George Gardi, ödeme yapılmazsa FIFA'ya başvuracak.

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