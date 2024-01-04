Galatasaray'ı Ocak ayında bekleyen büyük tehlike! Faslı yıldız teklifini açıkladı: Milyon euroluk hamle resmen geldi

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe ile birlikte şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımın yıldız oyuncusuyla iplerin koptuğu ve ayrılığın yakın olduğu ortaya çıktı. Galatasaray yönetimi, yaşanacak olan ayrılıktan sonra 49 milyon TL'lik bir tasarruf sağlayacak. İşte son dakika haberinin detayları ve takımdan ayrılacak olan o yıldız isim...