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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

2023-10-15 22:52:54
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Bu sezon Okan Buruk yönetiminde namağlup ilerleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak için düğmeye bastı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Okan Buruk'un yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kış transfer sezonu için şimdiden harekete geçti. Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

#1
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Yaz transfer sezonunda Angelino, Bakambu, Halil Dervişoğlu, Zaha, Icardi, Kerem Demirbay, Tete, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez ve Ndombele'yi kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer sezonunu için şimdiden harekete geçti. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da namağlup şekilde ilerleyen sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızına kancayı taktı.

#2
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefleyen Galatasaray, A Spor'un haberine göre; Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz Hull City takımında forma giyen Ozan Tufan'ı gündemine aldı.

#3
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Okan Buruk'un Ozan Tufan'ın transferine sıcak baktığı iddia edilirken Ozan Tufan'ın da Türkiye'ye dönmeyi düşündüğü ileri sürüldü.

#4
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Okan Buruk ile yakın arkadaşlığı bilinen Acun Ilıcalı'nın bu transferde Ozan Tufan'a kolaylık sağlaması bekleniyor. Bu sezon İngiliz ekibinin forması altında 6 maçta görev alan 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu, 4 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.

#5
Foto - Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor

Geçen yıl yaz transfer döneminde 3 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olan yıldız futbolcu, İngiliz ekibinde toplam 50 maçta forma giyerken 12 gol attı.

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