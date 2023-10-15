2023-10-15 22:52:54 Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı! Kanarya'nın eski yıldızı Cim-Bom’a imza atıyor
Bu sezon Okan Buruk yönetiminde namağlup ilerleyen Galatasaray, kış transfer dönemi için şimdiden harekete geçti. Aslan, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadroya katmak için düğmeye bastı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Okan Buruk'un yönetiminde çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kış transfer sezonu için şimdiden harekete geçti. Süper Lig'in son şampiyonu sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için düğmeye bastı.