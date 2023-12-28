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Spor
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Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

2023-12-28 10:21:45
Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Riyad’da yapılacak Turkcell Süper Kupa finali bir fırsata dönüşebilir. Transfer piyasasını altüst eden harcamalarıyla dikkat çeken Suudi Arabistan kulüplerinin, başta Ziyech olmak üzere bazı sarı-kırmızılı futbolcuları mercek altına alacağı öğrenildi. Bu arada final öncesi Mauro Icardi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Öte yandan kritik maç öncesi Sacha Boey, Ziyech ile ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Yaz döneminde, Suudi Arabistan’a transferi, dizindeki problem nedeniyle son anda yatan ve Galatasaray’a gelen Ziyech’in özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansı, yeniden gündem olmasına sebep oldu.

#2
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Sarı-kırmızılıların Chelsea’den bedelsiz kiraladığı ve satın alma opsiyonu sarı-kırmızılı kulüpte olan yıldız futbolcunun, Suudi kulüplerinin radarına girmesi ile beraber bonservisinin önce alınıp, daha sonra satılması gündeme gelmişti.

#3
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Milliyet'te yer alan habere göre; Riyad’daki maçın bu nedenle özellikle Ziyech için önemli olduğu ve bunun bir fırsata çevrilebileceği belirtildi.

#4
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Yine yaz döneminde Suudi kulüplerinden astronomik teklifler alan Mauro Icardi’nin de radarda olduğu ve finaldeki performansının tekrar teklifler için zemin hazırlayabileceği vurgulandı.

#5
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Suudi Arabistan’daki finalde Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakçı gibi isimlerin de özel olarak izleneceği öğrenildi.

#6
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Galatasaray’da derbi maçta gözünün altına darbe alan Mauro Icardi için özel maske hazırlandı. 2 gündür takımla beraber antrenmana çıkmayan Arjantinli golcü Suudi Arabistan’a götürülecek ve yarınki maçta kendisini için hazırlanan maskeyi takacak. Diğer taraftan Mauro Icardi’nin yarınki final için çok istekli ve motive olduğu öğrenildi.

#7
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

DZEKO'NUN PAYLAŞIMI MOTİVE ETTİ

#8
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Dzeko’nun gözündeki morlukla ilgili paylaşımlarının da Icardi’yi etkilediği ve finali bu nedenle iple çektiği belirtildi. Yıldız futbolcunun yüksek motivasyonunun teknik kadroyu umutlandırdığı belirtildi.

#9
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Cim-Bom’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag’ın Kaptanı David Pavelka, Galatasaray’ı övdü. Bir dönem Kasımpaşa forması da giyen Pavelka, “Şampiyonlar Ligi’ndeki bazı maçlarını izledik.

#10
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Dolayısıyla neyle karşılaşacağımızı biliyoruz. Ancak her maçta olduğu gibi saygı ve tevazu ile onları yenmeye çalışacağız. Tüm maçlar 0-0 başlar, dolayısıyla ne olacağını asla bilemezsiniz” dedi.

#11
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Tecrübeli futbolcu, “Zorlu bir rakibimiz var. Galatasaray, harika oyuncularla dolu büyük bir takım. Karşılıklı oynadığımız maçları hatırlamayı gerçekten seviyorum. Taraftarların stadyumda oluşturduğu atmosferden her zaman keyif aldım” ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Galatasaray’da Sacha Boey dün de takımla beraber antrenmana çıkmadı. 2 gündür takımla beraber çalışmayan genç oyuncunun yoğun tempoda yorgun düştüğü ve bu nedenle tedbir amaçlı antrenmana çıkmadığı belirtildi. Ziyech’in de dinlendirildiği bildirildi.

#13
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Tedavisi eden Davinson Sanchez ise özel izin alarak ülkesine gitti. Galatasaray bugün son çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacak. Sarı-kırmızılar daha sonra ise özel uçakla Suudi Arabistan’a gidecek. Teknik direktör Okan Buruk ile beraber Muslera akşam basın toplantısına katılacaklar.

#14
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

BAKİ İÇİN SUÇ DUYURUSU

#15
Foto - Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Galatasaray, son açıklamaları nedeniyle Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı-kırmızılılar, internet ortamında bazı açıklamalar yapan Baki için 6222 sayılı Sporda Şiddeti ve Düzensizliği Önleyen Kanun kapsamında işlem yapılmasını istedi.

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