Galatasaray'da işler karıştı! İki Süper yıldız kadroda yok! Süper Kupa öncesi kriz...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Riyad’da yapılacak Turkcell Süper Kupa finali bir fırsata dönüşebilir. Transfer piyasasını altüst eden harcamalarıyla dikkat çeken Suudi Arabistan kulüplerinin, başta Ziyech olmak üzere bazı sarı-kırmızılı futbolcuları mercek altına alacağı öğrenildi. Bu arada final öncesi Mauro Icardi ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Öte yandan kritik maç öncesi Sacha Boey, Ziyech ile ilgili kötü haber geldi. İşte detaylar...