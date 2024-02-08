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Spor
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Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

2024-02-08 02:46:45
Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralanması için anlaştı.

#1
Foto - Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne Transfer oluyor.

#2
Foto - Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun kiralanması için MKE Ankaragücü'yle anlaşma sağladı. Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyecek.

#3
Foto - Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

Galatasaray formasıyla Kazımcan Karataş bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre aldı.

#4
Foto - Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

21 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplam 4 maçta forma giydi.

#5
Foto - Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti

Kaynak: NTV Spor

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