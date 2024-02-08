2024-02-08 02:46:45 Galatasaray'da ayrılık! Süper Lig ekibine gitti
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralanması için anlaştı.
2017'de kurulan ve 7 yılda 23 projede imzası olan ünlü Türk firması bir anda iflas etti! Herkes şokta
Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralanması için anlaştı.
Kazımcan Karataş, MKE Ankaragücü'ne Transfer oluyor.
Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki futbolcunun kiralanması için MKE Ankaragücü'yle anlaşma sağladı. Kazımcan Karataş, sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyecek.
Galatasaray formasıyla Kazımcan Karataş bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre aldı.
21 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplam 4 maçta forma giydi.
Kaynak: NTV Spor
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23