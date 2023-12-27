Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.