2023-12-27 10:08:24 Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…
Son dakika haberleri: Ligde son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Kupa finalinde cuma günü bir kez daha Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak final öncesi sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha için kararını verdi. İşte Galatasaray'ın flaş transfer kararı...