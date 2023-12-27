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Spor
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Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

2023-12-27 10:08:24
Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Son dakika haberleri: Ligde son maçında ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, Süper Kupa finalinde cuma günü bir kez daha Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak final öncesi sarı-kırmızılı takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon büyük beklentilerle transfer edilen Wilfried Zaha için kararını verdi. İşte Galatasaray'ın flaş transfer kararı...

#1
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı derbiden bir puan çıkardı. Galatasaray'da aynı zamanda Wilfried Zaha gelişmesi yaşanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

#2
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

#3
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

#4
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Cuma günü ezeli rakibi Fenerbahçe bu kez Süper Kupa Finali'nde karşı karşıya gelecek olan Cimbom'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

#5
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

#6
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

#7
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

G.SARAY WILFRIED ZAHA İÇİN KARARINI VERDİ

#8
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Sabah'a göre; Bu sezon kadroya katılan ancak beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Wilfried Zaha, Kadıköy'deki F.Bahçe derbisinde de kulübedeydi.

#9
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Ancak Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa karşılaşmasında Fildişi Sahilli

#10
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

oyuncu, ilk 11'e dönüyor. Performası düşen Dries Mertens yerine kadroya girecek Zaha'dan finalde patlama yapması bekleniyor.

#11
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

GELEN TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

#12
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'dan cazip teklifler alan yıldız futbolcunun tercihi Galatasaray olmuştu.

#13
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Ancak sarı-kırmızılı takımda beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Zaha, sol açıkta Kerem Aktürkoğlu'nun performansını arattı.

#14
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER İÇİN BİR FIRSAT

#15
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Oyuncunun Suudi Arabistan'da sahneye çıkmasını fırsat gören yönetim, Zaha için tekliflere açık olduğunu menajerlere iletti.

#16
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Galatasaray yönetimi, Zaha için gelecek olan teklifleri değerlendirip oyuncunun satışından kar etmeyi planlıyor.

#17
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Crystal Palace'tan ayrılmasının ardından bonservis bedeli ödenmeden alınan Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ödenirken 3 yıllık anlaşmada her sezon 4 milyon 350 bin Euro (140.6 milyon TL) garanti ücret verilecek.

#18
Foto - Galatasaray’a görülmemiş çağrı: Afrika, Suudi Arabistan derken: Telafisi olmayabilir: Kararı duyurdular artık…

Ocak ayında Afrika Kupası'nın yolunu tutacak 31 yaşındaki Fildişi Sahilli hücum oyuncusu, Galatasaray'da 20 maça çıktı, 6 gol-2 asistlik skor katkısı sağladı.

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