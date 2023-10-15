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Spor
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Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

2023-10-15 22:28:09
Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor! Sudan ucuza satıldı tarih yazıyor! Aslan onu sattığı için adeta yas tutuyor... Okan Buruk yönetiminde bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Aslan, yıldız futbolcuyu sattığı için resmen pişmanlık duyuyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcuyu sattığı için adeta yas tutuyor. Yıldız futbolcunun yeni takımında gösterdiği performans 'onu keşke satmasaydık' yorumlarına neden oldu.

#1
Foto - Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

Milli araya deplasmandaki Antalyaspor galibiyeti ile giren Galatasaray'da büyük bir pişmanlık yaşanıyor. Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da namağlup ilerleyen Süper Lig'in son şampiyonu, adeta yas tutuyor. Yaz transfer sezonunun ilk günlerinde 5.7 milyon euro karşılığında Fransız ekibi Nantes'e satılan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed, Fransız ekibinde gösterdiği performansla sarı-kırmızılı ekipte pişmanlık yarattı. Fransa'da attığı gollerle adından söz ettiren yıldız golcü, dev takımların radarına girdi.

#2
Foto - Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

Bu sezon Nantes forması altında Fransa Ligue 1'de çıktığı 7 maçta 5 gol kaydeden golcü futbolcu, Ligue 1'de gol krallığı yarışı veriyor. 25 yaşındaki golcü futbolcu, gol krallığı yarışında Kylian Mbappe ve Wissam Ben Yedder'in hemen arkasında yer alıyor. Geçen sezon 250 bin euro karşılığında kiralık olarak Fransız ekibine transfer olan, bu sezon ise bonservisiyle Fransız temsilcisine imza atan golcü futbolcu, Nantes'e imza attığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla performansla dikkatleri üzerine çekti.

#3
Foto - Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

Mısırlı golcünün Fransa'da ortaya koyduğu performans sarı-kırmızılı camiada 'onu keşke satmasaydık' yorumlarına neden oldu. Nantes formasını toplamda 58 maçta terleten golcü futbolcu, takımına 16 gol 5 asistlik katkı sundu. 2021 yılının kış transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan yıldız golcü, Galatasaray forması altında ise 58 maçta görevalırken 17 gol 5 asiste imza atmıştı.

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