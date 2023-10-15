Galatasaray'a çok büyük şok! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Adeta yas tutuyorlar

Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor! Sudan ucuza satıldı tarih yazıyor! Aslan onu sattığı için adeta yas tutuyor... Okan Buruk yönetiminde bu sezon henüz yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Aslan, yıldız futbolcuyu sattığı için resmen pişmanlık duyuyor. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da yüzyılın pişmanlığı yaşanıyor. Bu sezon Okan Buruk yönetiminde henüz yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı takım, yıldız futbolcuyu sattığı için adeta yas tutuyor. Yıldız futbolcunun yeni takımında gösterdiği performans 'onu keşke satmasaydık' yorumlarına neden oldu.