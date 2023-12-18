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Spor
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Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

2023-12-18 10:07:22
Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 40 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk 15 haftasında oldukça başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken maçlar oynadı. Devler Ligi'nde mücadele ettiği Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta üçüncü bitiren Aslan, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi için dev kulüp devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de tarihi bir şampiyonluk yaşayan Galatasaray, yeni sezona da iddialı bir şekilde başladı.

#2
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Rakibi Fenerbahçe'yle kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren sarı-kırmızılı ekip, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik dışında tüm maçlarını kazandı.

#3
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Devre arası transfer döneminin yaklaştığı günlerde çalışmalarına hız veren Galatasaray yönetimi, eksik parçaları da Ocak'ta tamamlayacak.

#4
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Okan Buruk'un raporları doğrultusunda transfer görüşmelerini yürüten yönetim, ilk olarak sol bek için bir oyuncu bakıyor.

#5
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Bu sırada Galatasaray'da taraftarın sevgilisi ve Okan Buruk'un vazgeçilmez ismine de İspanya'da talip çıktı.

#6
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

ABDÜLKERİM İÇİN GELECEKLER

#7
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Takvim'de yer alan habere göre; İspanya La Liga temsilcisi Villarreal, Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı transfer listesine aldı.

#8
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

İspanyol ekibi, devre arası transfer döneminde milli futbolcu için resmi girişimde bulunacak.

#9
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Okan Buruk'un bu sezon en çok şans verdiği futbolcuların başında gelen Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray için vazgeçilmez isimler arasında yer alıyor.

#10
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Deneyimli teknik direktör, Abdülkerim için gelecek tekliflerin astronomik rakamlar olmadığı sürece değerlendirilmemesi istedi.

#11
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Galatasaray yönetiminin ise Abdülkerim Bardakcı için en az 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarıldı.

#12
Foto - Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Galatasaray'da 25 maçta forma şansı buldu. Bardakcı söz konusu müsabakalarda 2 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek Abdülkerim Bardakcı'nın güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro.

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