2023-12-18 10:07:22 Galatasaray'a çok ama çok kötü haber! Bel kemiği için ayrılık vakti mi? Okan Buruk şokta...
Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon yoluna Okan Buruk yönetiminde devam eden Galatasaray, Süper Lig'de 40 puanla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk 15 haftasında oldukça başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de dikkat çeken maçlar oynadı. Devler Ligi'nde mücadele ettiği Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'ın olduğu grupta üçüncü bitiren Aslan, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Öte yandan ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmez ismi için dev kulüp devreye girdi. İşte son dakika haberinin detayları…