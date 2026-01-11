Galatasaray taraftarı çıldırdı: Jayden Oosterwolde öyle bir paylaşım yaptı ki!
Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde, kazanılan süper kupanın ardından Galatasaraylı oyuncu Mauro Icardi ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Oosterwolde, 1 gole imza attı.
GOL NASIL GELİŞTİ? Sol taraftan Marco Asensio’nun kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında altıpas içinde yaptığı vole vuruşla fileleri havalandırdı.
BU SEZON İLK KEZ ATTI Fenerbahçe’de 4. sezonunu geçiren Oosterwolde, bu sezon 27 maçta görev yaparken ilk kez gol sevinci yaşadı.
PAYLAŞIMI OLAY OLDU Oosterwolde'den maçın ardından olay yaratan bir paylaşım geldi. Savunma oyuncusu, GTA 5 oyunundaki Franklin & Chop görselini editleyerek Instagram'da paylaştı.
Jayden Oosterwolde'nin paylaşımda Mauro Icardi'ye tasma takması olay yarattı. Galatasaraylı taraftarlar, Jayden Oosterwolde'nin bu paylaşımına tepki gösterdi. Fenerbahçeli taraftarlar ise paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu./ kaynak: ensonhaber
