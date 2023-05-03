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Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

2023-05-03 08:17:25
Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Gabar Dağı'nda bulunan petrol rezervi için çalışmalar 2020 yılında başlamıştı. Bölgede 2021 yılında 'Şehit Esma Çevik-1' adından ilk kuyu açıldı ve ardından çalışma 7 noktada yoğunlaştırılmıştı. Peki, Gabar perol rezervi ne kadar? İŞTE BİRİLERİNİN UYKUSUNU KAÇIRAN GABAR PETROLÜ...

#1
Foto - Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Sismik çalışmalar sonunda Şırnak'a bağlı Gabar Dağı'ında petrol rezervi bulunmuş ve çalışma alanları kısa sürede artırılmıştı. 2023 yılı sonunda 10 kuyunun daha hizmete gireceği bildirilmişti. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabar'daki petrol rezervi hakkında ''2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri.'' sözlerini kullanmıştı. İşte, Gabar Dağı petrol rezervi hakkında...

#2
Foto - Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

GABAR DAĞI PETROL REZERVİ NE KADAR? Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da konuştu ve müjdeyi duyurdu. Açıklamasında, ''Cudi Gabar'da günlük 100 bin üretim kapasitesine sahip petrol bulduk. 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine ulaşacağız. Günlük tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayacak petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin h ayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Şimdilik 180 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarla ifade ediliyor. '' dedi.

#3
Foto - Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Erdoğan, Gabar'da açılan yeni kuyuya bölücü örgütünün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdiklerini duyurdu.

#4
Foto - Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Günlük tüketimimizin 10'da birini tek başına karşılayacak petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin h ayrına olacağından şüphe var mı? Aynı bölgeden yeni müjdeler de bekliyoruz. Şimdilik 180 bin varil petrol üretimiyle enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atıyoruz. Yeni keşfin değeri 10 milyarlarla ifade ediliyor.

#5
Foto - Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Gabar'da bulunan yeni petrol rezervi hakkında Güvenlik Politikları Uzmanı Mete Yarar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Alanın tam olarak neresi olduğunu anlamak için Enerji Bakanlığı'ndan görevlilerle görüştüm. Hatırlarsanız bir müddet önce yüksek bir petrol bulundu orada. Oradaki kuyulardan da Fulya ekibi ile beraber çekimler yapmıştı alanı. Burası Cudi'de. Cudi Gabar diyerek açıkladı Cumhurbaşkanı da. Teknik olarak iki farklı alan burası. Ocak ayında 5 kuyu vardı. Belli miktarda petrol çıkıyordu. 25 bin varile ulaşıldı burada ve 10'un üzeride kuyu açılmış. Petrolün yoğunluğundan akışkanlığından emin olmuşlar. Burada bulunan petrol, Şehit Esma alanındaki petrolden daha yüksek daha kaliteli bir petrol. Enerji bakanlığı yetkileleri böyle söyledi. Bu alandaki çalışmalarda ne kadarlık bir petrol hedeflendiğini sordum, Kalitesinden dolayı 100 bin varillik petrol hedefimiz var dediler. Bugün en verimli alanlarımızdan biri Gabar hattıydı. Şu an Türkiye'de 80 bin varil petrol üretiyor, Türkiye günlük olarak 800 bin varil petrol tüketiyor. Türkiye'nin yüzde 20 ihtiyacını karşılacak bir miktardan bahsediyoruz. Cari açığın azalması için önemli bir keşif. Türkiye Petrolleri'nin kuyu açmaktaki iştahı beni mutlu ediyor. Bir açıklama vardı hedefler her zaman önemlidir. Geçmişte Türkiye'nin bulunduğu mevki olarak 120'nin altındaydı şu an 65'lere gelmiş durumda. Hedef dünyada ilk 20 petrol şirketlerinden biri olmayı hedefliyorlar. Doğal gaz keşifleri başlamadan bunu anlatmak zordu. 2030'a kadar 50 milyar dolar gibi biri büyüklüğe ulaşma hedefi önemlidir.

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