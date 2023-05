Gabar’ın petrolü birilerinin uykusunu kaçırdı! En büyük 10 keşiften biri

Gabar'da bulunan yeni petrol rezervi hakkında Güvenlik Politikları Uzmanı Mete Yarar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Alanın tam olarak neresi olduğunu anlamak için Enerji Bakanlığı'ndan görevlilerle görüştüm. Hatırlarsanız bir müddet önce yüksek bir petrol bulundu orada. Oradaki kuyulardan da Fulya ekibi ile beraber çekimler yapmıştı alanı. Burası Cudi'de. Cudi Gabar diyerek açıkladı Cumhurbaşkanı da. Teknik olarak iki farklı alan burası. Ocak ayında 5 kuyu vardı. Belli miktarda petrol çıkıyordu. 25 bin varile ulaşıldı burada ve 10'un üzeride kuyu açılmış. Petrolün yoğunluğundan akışkanlığından emin olmuşlar. Burada bulunan petrol, Şehit Esma alanındaki petrolden daha yüksek daha kaliteli bir petrol. Enerji bakanlığı yetkileleri böyle söyledi. Bu alandaki çalışmalarda ne kadarlık bir petrol hedeflendiğini sordum, Kalitesinden dolayı 100 bin varillik petrol hedefimiz var dediler. Bugün en verimli alanlarımızdan biri Gabar hattıydı. Şu an Türkiye'de 80 bin varil petrol üretiyor, Türkiye günlük olarak 800 bin varil petrol tüketiyor. Türkiye'nin yüzde 20 ihtiyacını karşılacak bir miktardan bahsediyoruz. Cari açığın azalması için önemli bir keşif. Türkiye Petrolleri'nin kuyu açmaktaki iştahı beni mutlu ediyor. Bir açıklama vardı hedefler her zaman önemlidir. Geçmişte Türkiye'nin bulunduğu mevki olarak 120'nin altındaydı şu an 65'lere gelmiş durumda. Hedef dünyada ilk 20 petrol şirketlerinden biri olmayı hedefliyorlar. Doğal gaz keşifleri başlamadan bunu anlatmak zordu. 2030'a kadar 50 milyar dolar gibi biri büyüklüğe ulaşma hedefi önemlidir.