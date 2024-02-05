Futbolda sona doğru: O artık 39! İfşa ettiler tüm detaylarıyla… Arabistan’da Ronaldo paniği başladı…

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden 38 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar Al-Nassr'da çıktığı 50 resmi maçta ise 44 gol buldu. - Şampiyonlar Ligi'nin en çok maça çıkan ve en golcü oyuncusu Ronaldo, Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en golcüsü olarak dikkati çekiyor. Yıldız futbolcu, 183 karşılaşmayla turnuva tarihinin en fazla maçta görev alan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor. Şampiyonlar Ligi'nde 163 maçta 129 gol atan Messi, iki istatistikte de Ronaldo'nun en yakın takipçisi olarak göze çarpıyor.