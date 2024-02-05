2024-02-05 13:48:18 Futbolda sona doğru: O artık 39! İfşa ettiler tüm detaylarıyla… Arabistan’da Ronaldo paniği başladı…
Futbol dünyasında birçok rekorun altında imzası bulunan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 39 yaşında. Doğum günü 5 Şubat olan ve rekorları bir motivasyon kaynağı olarak gördüğünü pek çok kez ifade eden 39 yaşındaki tecrübeli futbolcu, futbol kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam ediyor. Portekiz Milli Takımı'nın yanı sıra Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın başat kulüplerinde forma giymesinin ardından kariyerini Suudi Arabistan'a yönlendiren Ronaldo, bu sezon ligde 18 maçta 20 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.