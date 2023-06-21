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Spor
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Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

2023-06-21 00:40:52
Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki hasretini ise dindiremedi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları ise tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe'de en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Avrupa devlerinin radarında olan genç yetenek için son iddia ise İtalyan basınından geldi.

#1
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 4. maçında Türkiye, Samsun'da Galler'i konuk etti.

#2
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

2 golün sayılmadığı ve 1 penaltının kaçtığı maçtan millilerimiz, sahadan 2-0 galibiyetle ayrılmasını bildi.

#3
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri ise Umut Nayir ve Arda Güler kaydetti.

#4
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler için her geçen gün farklı iddialar ortaya atılırken, oyuncunun geleceği ise merak konusu oldu.

#5
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Sarı-lacivertli yönetim 18 yaşındaki yıldızı en az 1 yıl daha takımda tutmak istiyor.

#6
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

F.Bahçe formasıyla geçtiğimiz yıl tüm kulvarlarda 35 maça çıkan genç yetenek, 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi.

#7
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Arda Güler bu süreçte 1.549 dakika süre aldı ve özellikle son haftalarda takımın vazgeçilmezi olmayı başardı.

#8
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

A Spor'a göre; Galler karşısında da muhteşem bir gole imza atan Arda için bir iddia da İtalyan basınından atıldı. İşte detaylar...

#9
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Calcio Mercato'nun haberine göre; Serie A ekiplerinden Milan, Arda Güler için harekete geçti.

#10
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

İtalyan ekibinin şef scoutu Geoffrey Moncada, sağ kanat oyuncuları Junior Messias ve Alexis Saelemaekers'ın yerlerine geçebilecek oyuncu aradığı bildirildi.

#11
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Ayrıca Olivier Giroud'un arkasındaki Charles De Ketelaere'ye alternatif olarak Arda Güler'in düşünüldüğü belirtildi.

#12
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Haberin detaylarında Arda Güler için "potansiyel olarak paha biçilemez bir elmas" ifadesi yer aldı.

#13
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Arda Güler'in serbest kalma bedeli ise 17.5 milyon Euro...

#14
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Arda Güler, 25 Şubat 2005 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

#15
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan 18 yaşındaki futbolcu, 2019'da Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

#16
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Genç yıldız, 2021 yılında Fenerbahçe A takımına yükseldi.

#17
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

1.76 cm boyundaki Arda Güler, orta sahada on numara mevkisinde forma giyiyor.

#18
Foto - Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Arda Güler'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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