Futbolcu hazinesi bulundu! Altın gibi yağmaya başladı… Büyük müjde! Açık adresi verdi:

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'deki hasretini ise dindiremedi. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken, transfer çalışmaları ise tam gaz devam ediyor. Şu ana kadar Ryan Kent'i renklerine bağlayan F.Bahçe'de en çok merak edilen konuların başında Arda Güler'in takımdan ayrılıp ayrılmayacağı... Avrupa devlerinin radarında olan genç yetenek için son iddia ise İtalyan basınından geldi.