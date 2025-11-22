Fransızlardan 5 milyar avroluk Türkiye kararı

Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı Franck Mereyde ise Türkiye'deki Fransa varlığının Türkiye'nin GSYH'sinin yüzde 1,6'sına katkıda bulunduğunu ve yaklaşık 400 bin doğrudan ve dolaylı istihdam sağladığını ifade etti. Türkiye'deki Fransa varlığının, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri ve birçok sektörde istihdamın önemli bir itici gücü konumunda olduğunu belirten Mereyde, "Bu durum, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve Türkiye'yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görmenin açık bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel ise belirsizliklerin, jeopolitik kırılmaların ve teknolojik dönüşümün iç içe geçtiği bir çağda yaşandığına işaret etti.