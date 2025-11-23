  • İSTANBUL
Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

AA Giriş Tarihi:
Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

Ateşkese aldırış etmeyen İsrail saldırılarına devam ederken kahreden haber geldi. 21 masum şehit oldu.

2
#1
Foto - Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

srail ordusu, 10 Ekim'de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı kentlerine saldırılar düzenliyor. İsrail'in son birkaç saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 Filistinli hayatını kaybetti.

#2
Foto - Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve orta kesiminde bir araç ile 4 eve saldırılar düzenledi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca düzenlenen saldırıda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Görgü tanıkları ise saldırıda hayatını kaybedenlerin 3'ünün araçta, 2'sinin yoldan geçenlerden oluştuğunu kaydetti. Saldırıda aralarında çocukların da olduğu bazı kişiler yaralandı.

#3
Foto - Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

Nusayrat'ta "2. Kamp'ta" bir eve düzenlenen saldırıda ise aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de bir eve saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. İsrail ordusunun gün içinde Bureyc Mülteci Kampı ile Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

#4
Foto - Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

İsrail basını Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların, Kiryat Gat’taki ABD üssü ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

#5
Foto - Acı haber geldi: 21 kişi şehit oldu

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiçbir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı. 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hat'tı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 69 bin 733'e, yaralıların sayısının 170 bin 863'e yükseldiği aktarıldı.

Hain güruh

Bu haberi arapça yayınlayıp hain siyonist dostu Suudi ve bae liderlerinin gözüne, kalbine hançer gibi saplayın. Meydanı kafire bıraktıkca azması kadar doğal bir durum yoktur.

Ahmet

Sadece haber yaparsınız bu lanetlenmiş israil şeytanlarını durduracak bir tane insan yok, sonrada hepimiz Müslümanız diye geçiniriz. Bence Filistinliler Osmanlı Türklerine ihanetlerinin bedelini ödüyorlar. İçimizdeki Hainler de Türkiye Cumhuriyeti Türklerine yaptıkları ihanetlerin bedelini pek yakında ödemeye başlayacaklar. Bunca Şehid boşuna ölmedi. Allah hesabını soracak hainlerden. O yüzden diyorumki Kahrolsun Hainler…
