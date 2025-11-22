50 milyar dolar Umman'ın iştahını kabarttı: Türkiye'yi örnek almalıyız

Umman’ın ticari geçmişiyle öne çıkan Mutrah vilayetine ayrı bir parantez açan Levati, buranın "Umman’ın ilk ticaret başkenti" olduğunu ifade ederek, dağ, deniz ve kültürel değerleri bir arada barındıran eşsiz coğrafyasının markalaştırılması gerektiğini söyledi. Levati, Mutrah’ın tarihsel kimliğine uygun şekilde turizm açısından yeniden yapılandırılması için özel bir strateji hazırlanması gerektiğini belirtti. Türk turizm tecrübesinin bu dönüşüm için "en yakın ve en uygun model" olduğunu, özellikle Türk halkının misafirperverliğinin bu deneyimi güçlendirdiğini dile getiren Levati, her iki ülkede de turistin "aile sıcaklığını" hissetmesinin temel ortak özelliklerden biri olduğunu söyledi. Umman’ın gelir çeşitliliği hedefleri doğrultusunda turizmi canlandırmak istediğini belirten Levati, Türkiye’nin yalnızca otellere değil, bütünsel turizm deneyimine dayalı modelinin bu anlamda örnek alınabileceğini ifade etti.