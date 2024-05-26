  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Otomotiv
9
Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

2024-05-26 21:46:04
Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Fransız haber ajansı Agence France-Presse (AFP), Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'u övdü.

3
#1
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

AFP'nin haberinde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği, geçen yıl piyasaya sürülen ilk SUV modeli T10X'in üretimine ve başarısına ilişkin bilgiler yer aldı.

#2
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Togg'un üretim fabrikasının 40'ı kadın olan "yüksek nitelikli" çalışanlarına değinilen haberde, Bursa'da bulunan fabrikadan övgüyle bahsedildi.

#3
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Haberde, "Türkiye'nin kuzeybatısında, İstanbul'un karşısında, Marmara Denizi kıyısında yer alan Bursa ili, yarım yüzyıl içinde küresel otomotiv endüstrisinin kalesi haline geldi." denildi.

#4
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

"Marmara Denizi kıyılarında gri ve turkuaz renklerdeki yeni fabrikanın" Türkiye'nin otomotiv sektöründeki geleceğinde önemli rol oynadığı aktarılan haberde, "Halihazırda otomobil üretimiyle tanınan Türkiye, şimdi de şampiyonu Togg ile elektrikli otomobil pazarında boy gösteriyor." ifadesine yer verildi.

#5
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Haberde, Marmara Bölgesi'nin, dünya otomobil sanayisinin önde gelen merkezlerinden biri haline geldiği değerlendirmesinde bulunularak, Fiat ve Renault'nun da aralarında bulunduğu büyük otomobil üreticilerinin 1970'lerden beri bu bölgede fabrikalar açtığı hatırlatıldı.

#6
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

İsmini vermek istemeyen bir üretim müdürünün AFP'ye demecinden alıntıların da bulunduğu haberde, saat başı 20 araç üreten Togg'un 2023'te 20 bin araç üreterek, ilk yılında 2 bin araç üreten Tesla'nın önüne geçtiği belirtildi. Haberde, Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği​​​​​​​ (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam'ın, Togg hakkındaki açıklamalarından da bahsedildi.

#7
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.

#8
Foto - Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Haberde, Türk otomobil sektörünün, üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini Batı Avrupa'ya ihraç ettiği bilgisi de paylaşıldı. Kaynak: AA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fırçacı

Şimdi Fransızlar CHP'den fırçayı yerler. Bizim yalanımızı ortaya çıkardınız diye.

ICIMIZDEKI BEYINSIZ, SIYINIST, VATAN HAINILERI "TOGG SATIN ALAN AKP LIDIR!" , "AKINCI IHA TURK BADARISI DEGILDIR VS VS!" GIBI SALAKLIK YUMURTLASINLAR....MUHALEFET AYAGINA VATANA MILLETE IHANET ETSINLER VARSIN.... DYNYANIN YUVARLAKLIGINA SADECE ENGIZISYONC

..........
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
İstanbul'da korkutan deprem
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem

AFAD, İstanbul'da saat 00.38'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!
Dünya

İlk kez bu kadar açık söylediler: 3 ülkeyi işgal etmeliyiz!

Rus Tümgeneral Nikolay Plotnikov, Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'nın işgal edilmesi ve Rus toprakları..
Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti
Gündem

Siyonist zihniyet Londra'da ortaya çıktı! Müslüman kadını taciz etti

Gazze'de katliama imza atan siyonist zihniyet bu sefer Londra'da ortaya çıktı.
Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı
Ekonomi

Türkiye ile Çin'in müthiş hamlesi Yunanistan'ın aklını aldı

Türkiye'nin enerji alanında yürüttüğü çalışmalara dikkat çeken Yunan basını, Türkiye ve Çin'in nükleer santral görüşmelerinde sona yaklaşmas..
İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek
Ekonomi

İslam Memiş üstüne basa basa uyardı! Gram altın 500 lira birden değişecek

Piyasa uzmanı İslam Memiş, elinde Türk lirası olanları uyarırken gram altınla ilgili yeni tahminini paylaştı. Memiş, 2500 lira civarında ola..
Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir
Aktüel

Dünyanın en ölümcül bitkisi o: Siyanürden 6 bin kat daha zehirli! 4 minik tohum bile bir kişiyi öldürebilir

Dünya üzerinde bulunan en tehlikeli ve en ölümcül bitkisi o... Doğanın hem bir şifa hem de zehir taşıdığını yüzlerce yıldır biliyoruz. Fakat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23