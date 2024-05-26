Fransız haber ajansı Togg'a övgüler yağdırdı

Saydam'ın, "Bu proje, Türk otomotiv endüstrisi için önemli bir kilometre taşını temsil ediyor ve ülkenin küresel elektrikli araç pazarında lider bir oyuncu olma arzusunu simgeliyor" yorumunun aktarıldığı haberde, Türkiye'nin 2023'te elektrikli otomobil satışlarını 9 kat artırarak İspanya ve İtalya'dan daha büyük bir pazar haline geldiği anlatıldı.