Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Fransız gazeteci Didier Maisto, Netanyahu’nun bu talebinin karşısında neden başarısız olacağını Türkiye’nin askeri gücünü rakamlarla anlatarak özetledi: "Netanyahu tüm insanlık için bir tehlikedir. Türkiye, yaklaşık 481 bin aktif askeri ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla dünya sıralamasında 9. sırada yer alan etkileyici bir güçtür. Kara kuvvetleri, modernize edilmiş Leopard 2A4 ve M60T Sabra tanklarının yanı sıra yerli Altay tanklarıyla devasa bir topçu gücüne sahiptir."