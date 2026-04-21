Dost Pakistan'a yakışmayan karar! 'Anlaşmayı sonlandırın' dediler, maalesef askıya aldılar İstanbul’da kâbus başladı! Dokunanın dili çürüyor, sakın yaklaşmayın Apple yönetiminde yeni dönem! İşte yeni CEO ABD bu kez korsanlığa soyundu! Eşkıya Trump, İran’ın gemisine çöktü: Ortalık karıştı İsrafı tatlıya dönüştürdüler! Gaziantep’te baklava kırıntısından yeni lezzet çıktı Nur topu gibi bir tartışmamız daha oldu! Mustafa Destici’den Galatasaraylıları ayağa kaldıracak çıkış Özgür Özel apışıp kalacak! Cezaevindeki İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayını belirledi: Ben olamıyorsam o olsun Tüm dünyanın gözü Ağrı Dağı'na çevrildi! Büyük keşif gündemi altüst etti, İncil'deki tarife uyuyor 4 ilde DHKP-C’ye eş zamanlı operasyon! Gözaltılar var Soğuk sıkımda sıcak sıkım verimi! Zeytinyağında ezber bozan teknoloji geliyor
Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Fransız gazeteci Didier Maisto, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik gizli ve tehlikeli planlarını ifşa ederek uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Netanyahu’nun Ankara’ya operasyon talebinin Trump tarafından "mantıksız" bulunarak reddedildiğini belirten Maisto, Türk ordusunun envanterini ve caydırıcı gücünü kalem kalem dökerek İsrail yönetimine sert uyarılarda bulundu. Maisto, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yüzde 80’lik yerlilik oranına ve operasyonel tecrübesine dikkat çekerek Netanyahu’yu "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi.

Foto - Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun Ankara’ya gizlice operasyon düzenleme talebi bizzat ABD Başkanı Donald Trump tarafından "mantıksız" bulunarak reddedilirken, Fransa’nın tanınmış gazetecilerinden Didier Maisto Türkiye’nin askeri kapasitesini kalem kalem dökmesi uluslararası arenada geniş yankı buldu.

Foto - Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Maisto sosyal medyada dolaşan iddialar ve savunma sanayii verileri ışığında Netanyahu hükümetini köşeye sıkıştıracak açıklamalara imza attı. Netanyahu’nun Türkiye’ye karşı geniş çaplı bir çatışma başlatma niyetinin "akıl tutulması" olduğunu belirten Maisto, Türkiye’nin askeri envanterini dünyaya hatırlattı. Trump’ın, Netanyahu’dan Türkiye ile olan gerilimde "mantıklı davranmasını" bizzat istediği ve Erdoğan ile Netanyahu arasında arabuluculuk yapmayı tercih ettiği öne sürülmüştü.

Foto - Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Fransız gazeteci Didier Maisto, Netanyahu’nun bu talebinin karşısında neden başarısız olacağını Türkiye’nin askeri gücünü rakamlarla anlatarak özetledi: "Netanyahu tüm insanlık için bir tehlikedir. Türkiye, yaklaşık 481 bin aktif askeri ve NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla dünya sıralamasında 9. sırada yer alan etkileyici bir güçtür. Kara kuvvetleri, modernize edilmiş Leopard 2A4 ve M60T Sabra tanklarının yanı sıra yerli Altay tanklarıyla devasa bir topçu gücüne sahiptir."

Foto - Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Maisto, Türk Hava ve Deniz Kuvvetleri’nin ulaştığı yerlilik oranına dikkat çekerek "Hava Kuvvetleri, yerli imkanlarla modernize edilen F-16'lar ve Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma gibi yüksek performanslı drone'larla donatılmıştır. Savunma sanayisinin yüzde 80’inden fazlasını kendi bünyesinde barındıran Türkiye, Suriye ve Libya’daki operasyonel tecrübesiyle stratejik bir konumdadır.

Foto - Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz

Hakkında uluslararası tutuklama emri bulunan Netanyahu, en kısa sürede yakalanmalı ve yargılanana kadar yüksek güvenlikli bir hapishanede tutulmalıdır. O, tüm insanlık için bir tehdittir." yorumunda bulundu.

Osmanlı Torunu

Hele şükür ki bir Avrupalı gerçekleri haykırmış. Dünyanın huzurunu bozan bir cani için yapılamsı gerekenleri anlatmış teşekkürler.

ata

o envanterde olmayan şey levye... f.16 savar.... yedin mi görürsün gününü... kaçmak için yunana, gavura sığınırsın...
"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme
Gündem

"İmamoğlu suç örgütü" davasında flaş gelişme

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının 24. duruşması sanığın savunmasının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi...
CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!
Gündem

CHP’nin pavyoncusu FETÖ’nün kankası çıktı! CHP'li Özkan Yalım FETÖ'nün "Bürokrasi İmamı" ile kol kola!

CHP içindeki karanlık ilişkiler ağı, Uşak Milletvekili Özkan Yalım hakkında hazırlanan fezlekeyle bir kez daha ortalığa saçıldı. Kemal Kılıç..
CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!
Gündem

CHP'li Belediye Başkanı hakkında tutuklama kararı!

Eşme Belediyesi’ne yönelik irtikap soruşturmasında Belediye Başkanı Yılmaz Tozan ile iki çalışan tutuklandı, dosyada festival harcamaları, r..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: En hafif tabiriyle sorumsuzluktur
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki: En hafif tabiriyle sorumsuzluktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Türkiye'ni..
Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti
Gündem

Levent Gültekin’den Özgür özel’e beden dili dersi: Pedro Sanchez’in önünde iki büklüm ezilmişti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı ziyaretleri kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldiği anlara dair görüntüle..
Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Kerkük açıklaması! Tarihi bir gelişme

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük’e Türkmen bir valinin seçilmesini kapsayıcılık, temsilde adalet ve toplumsal huzur açısından tarihi bir gelişme ..
