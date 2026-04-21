Fransız gazeteciden Netanyahu’ya Türkiye ayarı: NATO’nun en büyük ikinci ordusuyla şaka olmaz
Fransız gazeteci Didier Maisto, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik gizli ve tehlikeli planlarını ifşa ederek uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırdı. Netanyahu’nun Ankara’ya operasyon talebinin Trump tarafından "mantıksız" bulunarak reddedildiğini belirten Maisto, Türk ordusunun envanterini ve caydırıcı gücünü kalem kalem dökerek İsrail yönetimine sert uyarılarda bulundu. Maisto, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yüzde 80’lik yerlilik oranına ve operasyonel tecrübesine dikkat çekerek Netanyahu’yu "insanlık için bir tehdit" olarak nitelendirdi.