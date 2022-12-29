Fransa'nın yeni haritasını paylaştı: Türkiye'den Macron'a gönderdik

PKK terör örgütünün Avrupa’nın neredeyse tamamında büyük bir yapılanmayla temsil edildiğini kaydeden Eğilmez, "Avrupalı devletler tarafından himaye edilmektedir. Bu bakımdan sadece Almanya’da PKK/PYD’ye ait 189 dernek ve kuruluş faaliyet göstermektedir. Bu terör örgütü; Avusturya’da 9, Belçika’da 17, Bulgaristan’da 7, Danimarka’da 16, Finlandiya’da 5, Fransa’da 10, Hollanda’da 11, İsviçre’de 24, İngiltere’de 12, İspanya’da 4, İsveç’te 29, İrlanda’da 1, Macaristan’da 1, Norveç’te 15, Romanya’da 6 ve Yunanistan’da 10 adet sözde sivil toplum örgütü ile temsil ediliyor. Bunların dışında Avrupa’da terör örgütüne ait 3 TV kanalı, 29 gazete-dergi aracılığı ile örgüt propagandası yapılmakta ve örgüt milyonlarca euro bağış toplanmaktadır. Bu yapılanmayla Avrupalı devletler adeta PKK’nın kasası durumunda olup, terör örgütünün tüm iaşe ve her türlü ihtiyacı Avrupalı devletlerce karşılanmaktadır” ifadelerine yer verdi.