Fransa'nın yeni haritasını paylaştı: Türkiye'den Macron'a gönderdik

Fransa’nın PKK’sı bu sefer Fransa’yı vurdu. Paris’i yakıp yıktılar. Onlarca polisi yaraladı, 10’larca mağazayı yağmaladılar. Fransız yönetimi olanları şaşkınlıkla izlese de PKK terör örgütünün bu eylemleri, Fransız politikasının doğal bir sonucudur. Besledikleri yılan bu sefer kendilerini sokmuştur. Fransız yönetimine tavsiyemiz, bu teröristlerin kimin aklıyla bu eylemleri gerçekleştirdiğini araştırmalarıdır. Çünkü bu örgütün düdüğünü mutlaka biri çalıyordur. Bugün Fransa’nın başına gelenler, çok yakın zamanda terörist sevici herhangi bir Avrupa ülkesinde de yaşanabilir ve hatta yaşanacaktır. Avrupa aklını başına almalı ve PKK/PYD/YPG ve FETÖ terör örgütlerine kucak açmayı ve onları desteklemeyi bırakmalıdır. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de yaptıkları planlar çöp olacak ve kullandıkları maşa ellerini yakacaktır" şeklinde konuştu.