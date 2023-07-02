Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FRANSA BAŞBAKANI BORNE, OLAYLI PROTESTOLAR NEDENİYLE PARİS'TEKİ KRİZ MERKEZİNE GEÇTİ Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar nedeniyle Paris'te kurulan kriz merkezine geçti. Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45.000 polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti. Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezine geldiği görüntüleri paylaşan Borne, kriz merkezine sahadaki kolluk kuvvetlerine kendisinin ve hükümetinin desteğini göstermek için geldiğini ifade etti. Şanzelize Caddesi'nin yanı sıra bazı semtlerinde saatlerdir protestolar devam ediyor. Polis, coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular, havai fişeklerle kolluk kuvvetlerine karşılık veriyor, kurdukları barikatları ateşe vererek polisleri alandan uzak tutmaya çalışıyor.