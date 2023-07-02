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Dünya
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Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

2023-07-02 07:56:24
Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesinin üzerine başlayan olaylar üzerine sokaklar yangın yerine döndü. L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı. Belediye Başkanı Jeanbrun, eşinin ve çocuklarının yaralandığını açıkladı.

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Foto - Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar yoğunlaşırken L'Hay-les-Rose Belediye Başkanı Vincent Jeanbrun'ın evi yanan bir araçla hedef alındı. Belediye Başkanı Jeanbrun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, evine alev alan bir araçla girildiğini belirterek, "Eşim ve çocuklarım şokta ve yaralandılar. Katiller." ifadesini kullandı.

#2
Foto - Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

Öte yandan başkent Paris'in yanı sıra Marsilya kentinde protestolar şiddetle devam ediyor. Sık sık yağma olayları yaşanan ülkede polisin sert müdahalede bulunduğu bazı göstericiler ağır şekilde yaralandı.

#3
Foto - Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

Sosyal medyada yer alan görüntülerde polislerin darbesine maruz kalan bir kişinin şuurunu kaybederek yere düştüğü görülüyor. Ayrıca Paris'te kundaklamayla çıkan büyük bir yangına ilişkin görüntüler de yansıdı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter paylaşımında, akşamdan bu yana başlayan protestolarda ülke genelinde 427 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. FRANSA BAŞBAKANI BORNE, OLAYLI PROTESTOLAR NEDENİYLE PARİS'TEKİ KRİZ MERKEZİNE GEÇTİ Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar nedeniyle Paris'te kurulan kriz merkezine geçti. Borne, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, akşamdan itibaren 45.000 polis ve jandarma ile binlerce itfaiyecinin düzeni sağlamak için görevlendirildiğini belirtti. Başkent Paris'te İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan kriz merkezine geldiği görüntüleri paylaşan Borne, kriz merkezine sahadaki kolluk kuvvetlerine kendisinin ve hükümetinin desteğini göstermek için geldiğini ifade etti. Şanzelize Caddesi'nin yanı sıra bazı semtlerinde saatlerdir protestolar devam ediyor. Polis, coplar ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken protestocular, havai fişeklerle kolluk kuvvetlerine karşılık veriyor, kurdukları barikatları ateşe vererek polisleri alandan uzak tutmaya çalışıyor.

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Foto - Fransa'da iç savaş! Başkanın evine saldırdılar

FRANSA'DAKİ ŞİDDETLİ PROTESTOLAR Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü. Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti. Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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