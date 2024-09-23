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Yaşam
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Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Giriş Tarihi:
Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Manisa'da bulunan fosil ormanı, tabiat anıtı olarak tescillendi.

#1
Foto - Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Manisa'nın Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 33,39 hektar büyüklüğünde bir alana sahip olan Osmancalı Fosil Ormanı, DKMP 4. Bölge Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğünün teklifi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 11/09/2024 tarihli ve 15124845 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Türkiye'nin 111. Tabiat Anıtı olarak tescil edildi.

#2
Foto - Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Yaklaşık 25 milyon önce gerçekleşen volkanik patlama sonucu oluştuğu tahmin edilen fosil ağaç ormanının tescillenmesi ile hem bölge turizmi hareketlenecek hem de korunması sağlanmış olacak.

#3
Foto - Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Manisa İl Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Fosil ormanlar, doğal süreçlerle milyonlarca yıl öncesine dayanan ağaçların taşlaşmasıyla oluşan benzersiz ekosistemlerdir.

#4
Foto - Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Osmancalı Fosil Ormanı, sahip olduğu jeolojik ve doğal özellikleriyle bilimsel, eğitimsel ve turistik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu tescil işlemi, ülkemizin doğal mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına atılmış önemli bir adımdır. Tabiat Anıtı statüsü ile koruma altına alınan bu alan, biyolojik çeşitliliğin ve fosilleşmiş bitki kalıntılarının korunmasını sağlayarak, bölgenin jeolojik geçmişine dair önemli ipuçları sunacaktır. Aynı zamanda ziyaretçiler için doğal bir laboratuvar işlevi görecek olan Osmancalı Fosil Ormanı, hem araştırmacıların hem de doğaseverlerin ilgisini çekecektir.

#5
Foto - Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak, bu eşsiz doğal güzelliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması için gerekli tüm çalışmaları yürüteceğiz. Bölgedeki doğal varlıkların korunmasına yönelik duyarlılığın artırılması amacıyla kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

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