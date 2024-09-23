Fosil ormanı tabiat anıtı olarak tescillendi

Osmancalı Fosil Ormanı, sahip olduğu jeolojik ve doğal özellikleriyle bilimsel, eğitimsel ve turistik açıdan büyük önem taşımaktadır. Bu tescil işlemi, ülkemizin doğal mirasının korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına atılmış önemli bir adımdır. Tabiat Anıtı statüsü ile koruma altına alınan bu alan, biyolojik çeşitliliğin ve fosilleşmiş bitki kalıntılarının korunmasını sağlayarak, bölgenin jeolojik geçmişine dair önemli ipuçları sunacaktır. Aynı zamanda ziyaretçiler için doğal bir laboratuvar işlevi görecek olan Osmancalı Fosil Ormanı, hem araştırmacıların hem de doğaseverlerin ilgisini çekecektir.