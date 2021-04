Eskişehir'de üretilen Ford F-MAX, Rusya’da Baykal Gölü üzerinde düzenlenen "Hız Günleri" (Days of Speed on the ice of Lake Baikal) etkinliğine katılan ilk kamyon oldu ve kendi segmentinde donmuş gölde hız rekoru kırdı. Ford Otosan açıklamasına göre, Ford Trucks, Ford Otosan mühendislerinin sıfırdan geliştirerek ürettiği "2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)" ödüllü F-MAX ile Rusya'da bir ilke daha imza attı.