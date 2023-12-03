Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, kapı mandallarının arızalanması veya kapıların beklenmedik şekilde açılmasıyla ilgili 39 şikayet aldı. Ancak bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığı aktarıldı. Yine de, bir kapının sürüş sırasında açılması hem sürücü hem de yayalar için büyük risk yaratabilir.