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Otomotiv
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Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

2023-12-03 01:38:31
Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, kapı mandalı arızalı olan 45 bin aracını geri çağırma kararı aldı.

#1
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, yaptığı son duyuruyla binlerce otomobilde ilginç bir hata yaşandığını açıkladı.

#2
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Otomotiv deviden gelen açıklamaya göre, Fiesta ve Fusion gibi bazı popüler modellerin kapıları sürüş sırasında beklenmedik şekilde açılıyor. Kapı mandallarındaki potansiyel sorun nedeniyle 45 binden fazla araç geri çağrıldı.

#3
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, sürüş sırasında kapıları uçabilecek 45 bin aracı çağırdı ABD’deki kullanıcılara gönderilen notta; 2015 Ford Fiesta, 2016 Ford Fusion ve 2016 Lincoln MKZ modellerinin etkilendiği belirtildi.

#4
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Geri çağırma, belirli eyaletlerde ve bölgelerdeki araçların kapı mandallarında gevşeme yaşanabileceğini ortaya koydu.

#5
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, ilk olarak 2016 model Fusion’da kapı mandalı sorunu olduğuna dair rapor aldığını ve Ağustos ayında sorunu araştırmaya başladığını açıkladı. Şirket, kapı mandalındaki çatlak veya kırığı belirlemek için tedarikçisiyle birlikte çalıştı. Bu durumun mandalın yerine oturmamasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

#6
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

Ford, kapı mandallarının arızalanması veya kapıların beklenmedik şekilde açılmasıyla ilgili 39 şikayet aldı. Ancak bu sorun nedeniyle herhangi bir kaza veya yaralanma olmadığı aktarıldı. Yine de, bir kapının sürüş sırasında açılması hem sürücü hem de yayalar için büyük risk yaratabilir.

#7
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

İlk aşamada 45 bin araç çağrılmış olsa da, sadece yüzde 1’inin hatalı kapı mandalları içerdiği tahmin ediliyor. Ford bayileri, sorunu çözmek için geri çağrılan araçların mandallarındaki kodları inceleyecek. Bu tamirin ücretsiz olacağı da belirtildi.

#8
Foto - Ford, 45 bin aracı geri çağırıyor! Nedeni şaşırtacak cinsten

ABD’de yaşanan bu durumun, Avrupa pazarını etkilemediği düşünülüyor. Ancak şirket, önümüzdeki haftadan itibaren araç sahiplerine e-posta üzerinden ulaşacağını ifade etti.

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