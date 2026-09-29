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Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

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Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Türkiye güne yine büyük bir operasyonla uyandı. FETÖ'ye yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 20 zanlı gözaltına alındı.

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Foto - Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerde kayıtları bulunan, örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen, Bank Asya hesap hareketleri ile ankesörlü, ardışık arama kayıtları olan ve örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi.

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Foto - Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Gaziantep, Kayseri ve Kırıkkale'de belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Foto - Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

Aramalarda birçok örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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Foto - Fonculardan sonra bir darbe de onlara! Türkiye güne dev operasyonla uyandı

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Yorumlar

Hüseyin Abdullah Volga

Sıra koç'a ve kankanıza geliyor.

Talib Ağbi

Yukarıdan Aşağıya doğru Temizlik başladı, partilerin ve iş adamlarının içine sızmış Fetöcüler, hırsızlar, sahtekarlar ifşa edilmeliler ve kodese atılmalılar.
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