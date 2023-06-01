2023-06-01 16:36:05 Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek
Otomotiv sektöründeki değişen trendler markaların gelecek planlarını gözden geçirmesine yol açarken, bazı üreticilerin de yön değiştirmesine neden oluyor. Bu konuda ortaya atılan bir iddiaya göre, İspanyol otomobil üreticisi Seat, otomobil üretimi görevini yeni kurduğu alt markası Cupra'ya devredecek. Seat'ın ise sadece mobilite çözümlerine odaklanacağı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Cupra'nın ürün gamı ve gelecek planları, Seat'ın ise scooter ile başlayan mobilite serüvenine dört tekerlekli yeni bir araç ile devam edeceğini açıklaması iddiaları güçlendiriyor. Otomotiv sektöründe seri üretim ilk otomobilin üzerinden geçen 115 yılda, birçok marka kurulduğu günden beri ayakta kalmaya devam ederken, bazı üreticiler ise ya el değiştirdi ya da kepenk kapatarak tarihin tozlu sayfalarında yer aldı.