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Otomotiv
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Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

2023-06-01 16:36:05
Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

Otomotiv sektöründeki değişen trendler markaların gelecek planlarını gözden geçirmesine yol açarken, bazı üreticilerin de yön değiştirmesine neden oluyor. Bu konuda ortaya atılan bir iddiaya göre, İspanyol otomobil üreticisi Seat, otomobil üretimi görevini yeni kurduğu alt markası Cupra'ya devredecek. Seat'ın ise sadece mobilite çözümlerine odaklanacağı öne sürüldü. Henüz resmi bir açıklama olmasa da, Cupra'nın ürün gamı ve gelecek planları, Seat'ın ise scooter ile başlayan mobilite serüvenine dört tekerlekli yeni bir araç ile devam edeceğini açıklaması iddiaları güçlendiriyor. Otomotiv sektöründe seri üretim ilk otomobilin üzerinden geçen 115 yılda, birçok marka kurulduğu günden beri ayakta kalmaya devam ederken, bazı üreticiler ise ya el değiştirdi ya da kepenk kapatarak tarihin tozlu sayfalarında yer aldı.

#1
Foto - Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

Birçok otomotiv üreticisi ise, geçmişte farklı üretim kollarında faaliyet gösterirken birer otomobil üreticisi haline geldi. Hatırlanacak olursa, 20'inci yüzyılın başında bisiklet, motosiklet, uçak üreten firmalar ikinci dünya savaşının ardından otomobil üretimine soyunmuşlardı. Günümüzde değişen trendler ise, otomobil üreten firmaların bazılarının sektör değiştirmeye hazırlanmasına yol açıyor. Bu kapsamda en son iddia ise, 70 yıldır otomobil üreten bir firmanın başka bir alana yöneleceği şeklinde. Öyle ki, tam adı Sociedad Española de Automóviles de Turismo (İspanyol Binek Otomobilleri Şirketi) olan, kısaca Seat olarak bildiğimiz İspanyol otomobil üreticisinin, önümüzdeki yıllarda otomobil üretmeyi bırakacağı öne sürüldü. İngiliz yayın kuruluşu Autocar'ın ortaya attığı iddianın detayına bakmadan önce, Seat'ın tarihine kısaca bir göz atmakta fayda var. Seat'ın temeli, İspanyol hükümeti ve altı İspanyol bankasının ülkede yerli otomobil üretmek için İtalyan otomobil üreticisi Fiat ile ortaklık yapması sonucu ikinci dünya savaşının hemen ardından 1948 yılında atıldı.

#2
Foto - Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

İlk otomobilini 1953 yılında yollara çıkaran Seat, yalnızca yerel İspanya pazarı için otomobil ürettikten sonra 1960'lı yılların sonunda İtalyan Fiat ile ortaklık yapısını güncelledi. Bu anlaşma ile Seat'ın ihracat serüveni başladı ve 1969 yılında İspanya'dan on ikiden fazla ülkeye otomobil ihraç edildi. 10 yıldan fazla devam eden Fiat-Seat ortaklığı, 1980'li yılların başında sonra erdi ve Seat Fiat'tan bağımsız olarak kendisi otomobiller geliştirmeye başladı. Seat'ın tek başına ayakta kalması ise çok uzun sürmedi. 1948'de Seat'a ortak olmak için ihaleye giren fakat bu ihaleyi Fiat'a kaptıran Alman üretici Volkswagen (VW), 1982 yılında Seat ile lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında VW'nin birçok modeli Seat'ın İspanya'daki tesislerinde üretilmeye başlandı. 1986'da Seat'ın yüzde 75'ini kontrol eder hale gelen VW, 1990 yılında ise Seat'ın yüzde 99.99'unun sahibi oldu. Böylece Seat için de yeni bir dönem başlamış oldu. Aradan geçen 33 yılda, Seat VW teknolojisine sahip, fakat VW'nin kendi markası altında ürettiği araçlardan daha sportif ve daha ucuz modeller üretiyor. Şirket, izlediği strateji sayesinde aradan geçen yıllar içinde VW'nin kârlılığına da olumlu katkı yapmayı sürdürdü.

#3
Foto - Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde ise, Seat yönetimi markanın geleceği açısında stratejik bir adım attı. Markanın yüksek performanslı otomobilleri için kullandığı 'Cupra' donanımı, Seat bünyesinde ayrı bir marka olarak konumlandırıldı. Cupra'nın kısa dönemde ulaştığı satış adetleri ise Seat'ın finansal raporuna yansıdı. Şirketin cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14 artışla 9.26 milyar eurodan 10.5 milyar euroya yükseldi. Bu rakamın 2019 yılındaki 11.15 milyar euroluk rekor cironun ardından şirketin tarihindeki en yüksek ikinci ciro olduğunu belirtelim. Öte yandan, Cupra'nın satışları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 92 oranında artarken, aynı dönemde Seat logolu otomobillerin satış adedinde ise yüzde 40 kadar düşüş yaşandı. Böylece, Cupra satışlarının Seat içindeki payı da 1 yıl içinde yüzde 16'dan yüzde 40'a yükseldi.

#4
Foto - Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

İşte bu tablo, en başta işaret ettiğimiz şekilde, Seat'ın geleceği hakkında çeşitli iddiaların ortaya atılmasına yol açmış durumda. Seat ve Cupra'nın yeni modellerine baktığımızda, grubun yüzde yüz elektrikli modellerinin Cupra logosunu taşıdığı, Seat modellerinin ise içten yanmalı motorlar haricinde alternatif sunmadığı görülüyor. Bu durumun 2030 yılına kadar böyle devam edeceği, bu tarihten sonra ise Seat'ın sadece mobilite çözümlerine odaklanacağı öne sürülüyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama olmadığını da belirtmek gerek. Fakat, Cupra'nın ABD pazarına giriş planları yapmaya başlaması bu ihtimali kuvvetlendiriyor. Hatırlanacak olursa, Cupra CEO'su Wayne Griffiths, markanın ABD pazarı için araştırmalara başladığını bildirmiş ve "Küresel bir marka olma hedefimiz doğrultusunda, Kuzey Amerika pazarına giriş için şartları analiz etmeye başladık. Otomobillerimizi ABD'de potansiyel müşteriler ile test ediyoruz. Amerikalıların Cupra'nın tasarım ve performansını seveceğini düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

#5
Foto - Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

Dolayısı ile, Volkswagen Grubu'nun Skoda ve Seat'ın aksine ABD'ye Cupra'yı taşıma planları yapması, Cupra'nın gelecekte daha güçlü bir şekilde var olacağının ipucu niteliğinde. Hatta Griffiths'in de vurguladığı 'küresel bir marka' olma hedefi, Seat'ın güneşinin söneceği, Cupra'nın ise yıldızının parlayacağı anlamına geliyor. Bu noktada, Seat'ın hali hazırdaki tek tam elektrikli ürününün bir scooter olduğunu da belirtmek gerek. İspanyol marka dört tekerlekli elektrikli mobilite aracı Minimo'yu da yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Tüm bu gelişmeler, Seat hakkında ortaya atılan iddiaları daha gerçekçi kılıyor.

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