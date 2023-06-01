Flaş iddia! Dünya devi o firma, artık otomobil üretmeyecek

İlk otomobilini 1953 yılında yollara çıkaran Seat, yalnızca yerel İspanya pazarı için otomobil ürettikten sonra 1960'lı yılların sonunda İtalyan Fiat ile ortaklık yapısını güncelledi. Bu anlaşma ile Seat'ın ihracat serüveni başladı ve 1969 yılında İspanya'dan on ikiden fazla ülkeye otomobil ihraç edildi. 10 yıldan fazla devam eden Fiat-Seat ortaklığı, 1980'li yılların başında sonra erdi ve Seat Fiat'tan bağımsız olarak kendisi otomobiller geliştirmeye başladı. Seat'ın tek başına ayakta kalması ise çok uzun sürmedi. 1948'de Seat'a ortak olmak için ihaleye giren fakat bu ihaleyi Fiat'a kaptıran Alman üretici Volkswagen (VW), 1982 yılında Seat ile lisans anlaşması imzaladı. Bu anlaşma kapsamında VW'nin birçok modeli Seat'ın İspanya'daki tesislerinde üretilmeye başlandı. 1986'da Seat'ın yüzde 75'ini kontrol eder hale gelen VW, 1990 yılında ise Seat'ın yüzde 99.99'unun sahibi oldu. Böylece Seat için de yeni bir dönem başlamış oldu. Aradan geçen 33 yılda, Seat VW teknolojisine sahip, fakat VW'nin kendi markası altında ürettiği araçlardan daha sportif ve daha ucuz modeller üretiyor. Şirket, izlediği strateji sayesinde aradan geçen yıllar içinde VW'nin kârlılığına da olumlu katkı yapmayı sürdürdü.