Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü
Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

Haziran ayının gelişiyle birlikte kırlarda, dağlarda ve hatta yürüdüğünüz yol kenarlarında bile gördüğümüz papatyalar adeta bir ilaç etkisinde bizi bekliyor... Peki, papatya nasıl tüketilir, papatya nasıl kurutulur? İşte papatyanın faydaları…

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

Doğanın bize sunduğu en cömert bitkilerden biri de papatya. Türkiye'de parkta, bahçelerde, yol kenarlarında ya da balkonlarda gördüğümüz papatyanın faydalarını hiç merak ettiniz mi?

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

Türkiye'nin dört bir yanında, köy yollarından şehir parklarına kadar her yerde kendiliğinden yetişen sarı-beyaz papatyalar, bu yıl Haziran güneşiyle birlikte en şifalı dönemine girdi. Pek çoğumuzun yanından bakıp geçtiği bu bitki, aslında yüzyıllardır alternatif tıbbın en değerli yapı taşlarından biri. Ancak son dönemde yapılan araştırmalar, papatyanın sadece sakinleştirmekle kalmadığını, modern çağın en büyük kâbuslarından biri olan diyabete (şeker hastalığına) karşı da adeta bir kalkan görevi üstlendiğini ortaya koydu. İşte papatyanın faydalarından nasıl kullanıldığına dair tüm gerçekler... PAPATYANIN FAYDALARI NELERDİR? Papatya, sadece diyabeti dengelemekle kalmaz; düzenli tüketildiğinde ve doğru kullanıldığında tam bir vücut koruyucusudur: Uykusuzluğa ve Strese Son Verir: İçeriğindeki "apigenin" adlı antioksidan sayesinde beyni sakinleştirir, kasları gevşetir ve derin, kaliteli bir uykuya geçişi kolaylaştırır. Mide ve Sindirimi Rahatlatır: Yemeklerden sonra yaşanan hazımsızlık, gaz, şişkinlik ve mide kramplarını yatıştırır. Ülser ve gastrit şikâyetlerini hafifletir.

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

Doğal Ağrı Kesicidir: Regl dönemi sancılarına, kas ağrılarına ve özellikle stres kaynaklı baş ağrılarına (migren) çok iyi gelir. Cildi Yeniler ve Parlatır: Antiseptik ve iltihap karşıtı özellikleri sayesinde ciltteki sivilce, egzama ve döküntüleri hızla iyileştirir. Bağışıklığı Çelik Gibi Yapar: Üst solunum yolu enfeksiyonlarında boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir ve vücudun direncini artırır.

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

PAPATYA NEREDE YETİŞİR? Papatya, doğada seçici olmayan, oldukça arsız ve dayanıklı bir bitkidir. Bu yüzden dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'nin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetişir: En Çok Sevdiği Alanlar: Güneş alan açık araziler, kırlar, dağ etekleri, tarlalar, boş bırakılmış arsalar ve hatta şehir içindeki yol kenarları. Toprak Seçimi: Kil oranı düşük, killi-kumlu ve güneş gören sıcak toprakları çok sever. ÖNEMLİ UYARI! Papatya her yerde yetişebilir ancak şifa niyetine toplanacaksa kesinlikle otoban kenarlarından, sanayi bölgelerinden veya ilaçlama yapılan tarım arazilerinden toplanmamalıdır. Çünkü bitki, egzoz dumanındaki ağır metalleri ve kimyasalları sünger gibi emer. En doğrusu dağ köylerinden ve temiz kırlardan toplamaktır.

Gizli koruyucu: Haziran ayı toplayın... Yemek sonrası ilaç gibi bizi korurken şikâyetleri hafifletir... Hayrete düşürdü

PAPATYA İLE NE YAPILIR? (KULLANIM ALANLARI) Kurutulmuş papatya, mutfaktan güzellik sırlarına kadar pek çok farklı şekilde değerlendirilebilir: 1. Papatya Çayı (Şifa Deposu) En yaygın kullanım şeklidir. 1 tatlı kaşığı kurutulmuş papatya, 1 su bardağı kaynamış suya atılır. Cezve ocaktan alınmış olmalıdır (papatya kaynatılmaz). Ağzı kapalı şekilde 5-10 dakika demlenmeye bırakılır, süzülerek içilir. 2. Cilt ve Tonik Suyu (Güzellik Sırrı) Demleyip soğuttuğunuz papatya çayını bir pamuk yardımıyla yüzünüze sürün. Gözenekleri sıkılaştırır, sivilceleri kurutur ve cilde doğal bir parlaklık verir. 4. Doğal Saç Açıcı Yaz aylarının en eski formülüdür. Kaynatılıp soğutulmuş bol papatya suyu ile saçlar yıkanır ve güneşe çıkılırsa, saç rengi kimyasalsız, tamamen doğal ve ışıltılı bir şekilde açılır. 5. Papatya Yağı Kurutulmuş papatyalar bir kavanoza doldurulur, üzerine saf zeytinyağı eklenerek güneşte 4-6 hafta bekletilir. Elde edilen bu yağ; eklem ağrılarına, bebeklerin gaz sancısı çeken karın bölgesine masaj yapmaya ve kuru ciltleri nemlendirmeye birebirdir. PAPATYA NE ZAMAN OLUR?(MAYIS - HAZİRAN) Mayıs ayında başlayan papatya mevsimi, Haziran ayının ilk yarısında da devam eder. Kurutmalık papatyalar için en doğru zamandır. Şifası: Sindirimi kolaylaştırır, gaz söktürücüdür ve kasları gevşeterek uykuya geçişi kolaylaştırır. PAPATYA NASIL KURUTULUR? Haziran ayının bu en şifalı günlerinde topladığın papatyaları, içindeki o mucizevi aromatik yağları ve rengini kaybetmeden kurutmanın yolu gölgede ve sabırla kurutmaktan geçer. Eğer papatyayı doğrudan güneşin altına serersen, tüm şifalı uçucu yağları uçar ve geriye sadece sararmış, etkisiz bir ot kalır. İşte papatyanın şifasını kışa kadar kilitleyecek adım adım doğru kurutma rehberi: ADIM ADIM PAPATYA KURUTMA YÖNTEMİ 1. Ayıklama ve Temizleme (Asla Yıkamayın!) Papatyaları kurutmadan önce kesinlikle yıkamayın. Suyla temas eden papatya çok çabuk küflenir ve kararır. Bunun yerine çiçeklerin üzerindeki tozları hafifçe sallayarak dökün. İçindeki küçük böcekleri veya kurumuş otları elinizle ayıklayın. Eğer sapları çok uzunsa, çiçeğin hemen altından (yaklaşık 1-2 cm sap kalacak şekilde) makasla kesin. 2. Doğru Alanı Seçin (Gölge ve Havadar) Papatyaları kurutacağınız yer doğrudan güneş ışığı almamalıdır. Evinizin bol rüzgar alan, nemsiz, gölge ve havadar bir köşesini (örneğin gölge bir balkon, nemsiz bir kiler veya odanın içi) seçin. 3. Sergiyi Hazırlayın Düz bir zemine temiz, pamuklu bir bez, sofra bezi veya fırın kağıdı serin. (Gazete kağıdı kullanmayın, gazete mürekkebi bitkiye geçebilir). Ayıkladığınız papatyaları bu bezin üzerine, üst üste gelmeyecek şekilde tek tek ve seyrekçe dizin. Üst üste gelirlerse hava alamazlar ve altta kalanlar kararmaya başlar. 4. Kuruma Süreci (Sabır Aşaması) Papatyalar ortamın nemine ve hava sıcaklığına bağlı olarak ortalama 3 ila 7 gün arasında tamamen kurur. Günde bir kez elinizle papatyaları narince altüst ederek her yerinin eşit hava almasını sağlayın. Kuruduğunu Nasıl Anlarsınız? Çiçeğin ortasındaki sarı kısma hafifçe bastırdığınızda ya da sapını büktüğünüzde çıt diye kırılıp ufalanıyorsa, papatyanız kışa hazır demektir. KURUYAN PAPATYALAR NASIL SAKLANIR? Kurutma işlemi bittikten sonra papatyaları cam kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu güneş görmeyen, serin ve kuru bir dolapta muhafaza edin. Bu şekilde saklanan papatyalar şifasını ve kokusunu 1 yıl boyunca koruyabilir. papatya nasıl tüketilir? Papatya en yaygın ve faydalı şekilde çay olarak demlenip içilerek tüketilir. Sindirimi rahatlatmak veya sakinleşmek için kurutulmuş papatya tomurcukları kaynamış ve bir dakika dinlendirilmiş sıcak suya eklenerek 5-10 dakika demlenir. Bir fincan papatya çayıyla geceyi hem huzurlu hem sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Boğaz ve ağız içi iltihaplarında rahatlatıcıdır. Sinüzit ve burun tıkanıklıklarında en etkili bitkisel buğulardan biridir.Özellikle yoğun ve stresli günlerde sıcak bir fincan papatya çayı gerçekten iyi gelir. Mutlaka deneyin, ve nasıl bulduğunuzu yorum olarak yazın lütfen.

